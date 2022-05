Der SC Magdeburg führt die Handball-Bundesliga an und kann am nächsten Spieltag vorzeitig Meister werden. Was dafür geschehen muss, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel. Folgende Punkte werden in Bezug auf den SCM genauer behandelt: Spiele, Szenarien, Übertragungen im TV und Livestream.

Nach 31 von 34 absolvierten Spieltagen heißt der Tabellenführer der Handball-Bundesliga SC Magdeburg. Drei Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den amtierenden Meister THW Kiel sechs Punkte. Genug, um bereits am nächsten Spieltag Meister zu werden.

Handball: So wird der SC Magdeburg vorzeitig Meister - Spiele, Szenarien, Übertragungen im TV und Livestream

Im Vergleich zur vergangenen Spielzeit wurden für die Bundesliga-Saison 2021/22 einige Veränderungen vorgenommen. Unter anderem wurde die Anzahl der Mannschaften von 20 auf 18 reduziert, weswegen auch nur mehr 34 anstelle von 38 Spieltagen ausgetragen werden.

Zudem entscheidet bei Punktgleichheit nicht mehr der direkte Vergleich, sondern die bessere Tordifferenz. Erst danach rückt der direkte Vergleich wieder in den Mittelpunkt.

Der SC Magdeburg kann am 32. Spieltag vorzeitig Meister werden.

Handball: So wird der SC Magdeburg vorzeitig Meister - Spiele, Szenarien

Chancen auf den Bundesliga-Titel haben nur noch der SC Magdeburg und der THW Kiel. Die auf Rang drei liegenden Füchse Berlin sind mit acht Punkten hinter dem SCM bereits aus dem Rennen.

Magdeburg kann mit einem Unentschieden bereits im nächsten Bundesliga-Spiel am Donnerstag gegen den HBW Balingen-Weilstetten (ab 19.05 Uhr im LIVETICKER) die Meisterschaft klar machen. In diesem Fall wäre es auch egal, wie der THW Kiel am Wochenende gegen Hamburg spielt.

Sollte die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert das Duell gegen Balingen-Weilstetten vermasseln, Kiel am 32. Spieltag gewinnen, hat Magdeburg trotzdem noch zwei weitere Chancen, um einen Punkt zu holen. Denn es ist insgesamt nur ein Punkt, der dem Tabellenführer noch zum Titel fehlt.

Damit der THW Kiel Meister wird, müssen die Norddeutschen jedes der drei noch verbliebenen Spiele gewinnen, Magdeburg dabei jedes verlieren. Die Kieler müssten zudem ihre Tordifferenz verbessern, aktuell ist die des SCM um 16 Tore besser (Magdeburg: +170, Kiel +154).

Das Restprogramm des SC Magdeburg:

Spieltag Datum Uhrzeit Gegner Platz 32 2.6.2022 19.05 Uhr HBW Balingen-Weilstetten (H) 17. 33 9.6.2022 19.05 Uhr SC DHfK Leipzig (A) 9. 34 12.6.2022 15.30 Uhr Rhein-Neckar Löwen (H) 8.

Das Restprogramm des THW Kiel:

Spieltag Datum Uhrzeit Gegner Platz 32 5.6.2022 14.00 Uhr HSV Hamburg (H) 11. 33 8.6.2022 19.05 Uhr Rhein-Neckar Löwen (A) 8. 34 12.6.2022 15.30 Uhr FRISCH AUF! Göppingen (H) 5.

Handball: So wird der SC Magdeburg vorzeitig Meister - Übertragungen im TV und Livestream

Den Saisonendspurt in der Handball-Bundesliga überträgt der Pay-TV-Sender Sky. Sowohl die Spiele des SC Magdeburg als auch des THW Kiel werden dabei von Spieltag zu Spieltag im TV und im Livestream gezeigt. Magdeburgs Duell mit dem HBW Balingen-Weilstetten seht Ihr am Donnerstag auf den Sendern Sky Sport 1 (HD) und Sky Sport 2 (HD).

Wer die Begegnungen im Livestream von Sky verfolgen möchte, kann dies mit Hilfe zweier Optionen machen: mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket.

Handball: So wird der SC Magdeburg vorzeitig Meister - Spiele, Szenarien, Übertragungen im Liveticker

Außerdem gibt es die Handball-Bundesliga auch im Liveticker bei SPOX zu sehen. So könnt Ihr den Meisterschaftskampf auch dann verfolgen, wenn Ihr keinen Zugang zum Angebot von Sky habt.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem SC Magdeburg und dem HBW Balingen-Weilstetten.

