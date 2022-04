Handball - DHB-Pokal Final Four, Übertragung: Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im DHB-Pokal wird es heute spannend! Das Final Four wird ausgetragen. Wer in den beiden Partien auf wen trifft und wie Ihr die Duell live im TV und Livestream verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Der DHB-Pokal geht in die spannende Phase. Am heutigen Samstag (23. April) steht in Hamburg im wichtigsten deutschen Handball-Pokalwettbewerb das Final Four an. Heute wird also ermittelt, wer am Sonntag, den 24. April, im Final um den Pokal kämpft.

Im Rennen um das Finale sind noch vier Mannschaften übrig. Darunter auch der Pokalsieger von 2020, der TBV Lemgo Lippe, der zugleich auch der amtierende Pokalsieger ist, da der Wettbewerb in der vergangenen Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden musste. Lemgo trifft heute um 13.30 Uhr auf den amtierenden Meister THW Kiel. Im zweiten Halbfinalspiel stehen sich der SC Magdeburg und der HC Erlangen gegenüber, der Anwurf erfolgt um 16.10 Uhr.

Handball - DHB-Pokal Final Four, Übertragung: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Beide Spiele werden heute von Sky im Pay-TV und im Livestream übertragen. THW Kiel vs. TBV Lemgo Lippe ist auf dem Sender Sky Sport News HD zu sehen. Dort geht die Übertragung um 13 Uhr los. Durch das K.o.-Spiel begleiten Euch dann der Kommentator Markus Götz, Moderator Jens Westen und Experte Stefan Kretzschmar.

Für das Duell SC Magdeburg vs. HC Erlangen müsst Ihr später dann auf einen anderen Sender umschalten. Die Partie seht ihr nämlich bei Sky Sport 9 (HD). Die Vorberichterstattung beginnt um 15.55 Uhr, folgendes Trio wird für das Halbfinalspiel eingesetzt:

Moderator: Dennis Baier

Dennis Baier Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld

Florian Schmidt-Sommerfeld Experte: Pascal Hens

Außerdem könnt Ihr die Spiele auch im Livestream von Sky schauen. Um diese öffnen zu können, braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

© getty Der THW Kiel ist Rekordsieger des DHB-Pokals.

Sky ist jedoch nicht der einzige Anbieter, der heute das Final Four überträgt - zumindest, was eines der beiden Spiele betrifft. Magdeburg gegen Erlangen könnt Ihr sogar im Free-TV beim öffentlich-rechtlichen Sender ARD live und in voller Länge verfolgen. Alexander Bommes moderiert um 16 Uhr die Partie.

Wie Sky bietet auch die ARD einen Livestream zum Spiel an. Dieser ist jedoch im Gegensatz zu dem von Sky kostenlos und bei sportschau.de abrufbar.

Das morgige Finale, das um 13.25 Uhr losgeht, zeigen ebenfalls Sky (Sky Sport 2 HD) und die ARD - im TV und im Livestream

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Handball: Das DHB-Pokal Final Four im Überblick

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Übertragung 23. April 2022 13.30 Uhr THW Kiel TBV Lemgo Lippe Sky Sport News HD 23. April 2022 16.10 Uhr SC Magdeburg HC Erlangen Sky Sport 9 (HD), ARD, sportschau.de

Handball: Das DHB-Pokal Final Four im Liveticker

SPOX stellt zudem zu beiden Spielen jeweils einen Liveticker, mit dem Ihr die wichtigsten Ereignisse auf dem Parkett live verfolgen könnt, zur Verfügung.

Hier geht es zum Liveticker der Partie THW Kiel vs. TBV Lemgo Lippe.

Hier geht es zum Liveticker der Partie SC Magdeburg vs. HC Erlangen.

DHB-Pokal: Sieger der vergangenen zehn Jahre