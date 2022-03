Die SG Flensburg-Handewitt empfängt in der Champions League im Handball Pick Szeged. SPOX sagt im Vorfeld der Partie, wie sie sich heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Nach dem Abschluss der Gruppenphase geht es in der EHF Champions League nun mit den Playoffs weiter. Vertreten ist dabei mit der SG Flensburg-Handewitt auch ein deutscher Handballverein. Die Schleswig-Holsteiner bekommen es mit den Ungarn von Pick Szeged zu tun.

Das Hinspiel ist für den heutigen Mittwoch, den 30. März angesetzt. Die SG hat zunächst ein Heimspiel, tritt also in der Flens-Arena an. Anwurf ist dort um 20.45 Uhr. Das Rückspiel steigt dann am Donnerstag, den 7. April auswärts ab 18.45 Uhr.

SG Flensburg-Handewitt vs. Pick Szeged: Wie sieht es mit der Übertragung der Handball Champions League aus? SPOX teilt mit, wie sich das Match heute live im TV und Livestream sowie auch im Liveticker verfolgen lässt.

© getty Setzt sich die SG Flensburg-Handewitt in der Champions League durch?

SG Flensburg-Handewitt vs. Pick Szeged, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wer sich die Champions League im Handball und im Speziellen die Flensburger heute ansehen will, der kann das relativ problemlos tun. Der Streamingdienst DAZN besitzt nämlich die Rechte an der Übertragung des Wettbewerbs, daher lässt sich SG Flensburg-Handewitt gegen Pick Szeged dort live verfolgen. Uwe Semrau ist als Kommentator im Einsatz, als Experte fungiert Patrick Groetzki.

Für DAZN zahlt Ihr im Monatsabo 29,99, Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Euch für ein Jahresabo zu entscheiden. Dieses kostet 274,99 Euro. Ihr könnt es auch in monatlichen Raten à 24,99 Euro abbezahlen.

Zu sehen bekommt Ihr bei dem Streamingdienst neben der Champions League im Handball live unter anderem auch die Champions League im Fußball, dazu die Bundesliga, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 oder Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft.

Über den Fußball hinaus seht Ihr dort auch noch die NBA, die NFL, Motorsport, Tennis, Boxen, Darts, Golf und noch mehr.

SG Flensburg-Handewitt vs. Pick Szeged, Übertragung: Handball Champions League heute im Liveticker

Falls Ihr kein Abo bei DAZN besitzt, dann schaut zu Flensburg-Handewitt gegen Pick Szeged doch einfach hier bei SPOX vorbei. Im Liveticker werdet Ihr nichts Wichtiges verpassen.

SG Flensburg-Handewitt vs. Pick Szeged, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: SG Flensburg-Handewitt - Pick Szeged

SG Flensburg-Handewitt - Pick Szeged Wettbewerb: EHF Champions League

EHF Champions League Runde: Playoffs, Hinspiel

Playoffs, Hinspiel Datum: 30. März 2022

30. März 2022 Anwurf: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Flens-Arena, Flensburg

Flens-Arena, Flensburg TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

