Handball-EM: Dänemark im Halbfinale - Island unterliegt Kroatien

Weltmeister Dänemark hat bei der Handball-EM vorzeitig das Halbfinale erreicht. Das Team um Rückraumstar Mikkel Hansen fertigte am Montag in Budapest die Niederlande mit 35:23 (21:12) ab und steht in Hauptrundengruppe 1 mit nun acht Punkten an der Spitze. Die beiden besten Teams der Sechsergruppe qualifizieren sich für die Vorschlussrunde.

Hansen gehörte mit sieben Treffern zu den besten Werfern der Begegnung, noch stärker präsentierte sich nur Teamkollege Mathias Gidsel mit neun Toren. Für die Niederlande stach Dani Baijens vom deutschen Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen mit sechs Treffern heraus.

Hinter den Dänen bleibt das Rennen vor dem letzten Spieltag noch offen, im Kampf um Platz zwei folgen Olympiasieger Frankreich und Island mit jeweils 4 Punkten. Frankreich spielt am späteren Abend allerdings noch gegen Montenegro (20.30).

Island war bereits am Montagnachmittag im Einsatz - und kassierte einen Rückschlag nach dem großen Coup: Nur zwei Tage nach dem deutlichen Sieg gegen Rekordweltmeister Frankreich (29:21) setzte es ein spätes 22:23 (12:10) gegen Kroatien. Die Kroaten, als Mitfavorit gestartet, holten ihre ersten beiden Punkte in der Hauptrunde.

Noch in der Schlussphase lag Island vorn, zwölf Sekunden vor Schluss traf Ante Gadza aber doch noch zum Sieg für Kroatien. Omar Ingi Magnusson vom SC Magdeburg gehörte mit fünf Treffern zu Islands besten Werfern, auf der anderen Seite kam Ivan Martinovic von der TSV Hannover-Burgdorf auf die gleiche Ausbeute.