Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Bei der Handball-EM 2022 finden heute die letzten drei Spiele der Hauptrundengruppe II statt. Um welche Spiele es sich handelt und wo Ihr sie live im TV und im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan

Bei der Handball-EM 2022 in Ungarn und der Slowakei fällt heute die Entscheidung darüber, welche beiden Mannschaften aus der Hauptrundengruppe II ins Halbfinale einziehen.

Keine Chance mehr darauf hat Deutschland. Das durch viele positive Coronafälle geschwächte Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft am heutigen Dienstag, 25. Januar, nach drei Niederlagen in Serie in seinem letzten Hauptrundenspiel auf Russland. Auch die Russen können das Halbfinale nicht mehr erreichen.

Spannung pur versprechen dagegen die beiden anderen Spiele. In der Tabelle liegen Norwegen, Schweden und Spanien mit jeweils 6:2 Punkten vorne. Titelverteidiger Spanien kann das Halbfinalticket mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten Polen aus eigener Kraft sichern - eventuell reicht Spanien auch ein Unentschieden. Das entscheidet sich bei der Partie zwischen Norwegen und Schweden. Der Sieger steht sicher im Halbfinale.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Die Spiele im Überblick

Beginn Team A Team B 15.30 Uhr Polen Spanien 18 Uhr Deutschland Russland 20.30 Uhr Schweden Norwegen

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im TV und Livestream

Auch heute gibt es wieder reichlich Spitzen-Handball live im TV und im Livestream zu sehen. Wer die spannende Entscheidung in der Hauptrundengruppe II live verfolgen will, hat Glück. Alle drei Spiele werden heute nämlich kostenlos übertragen. Wo zeigen wir euch in den kommenden Abschnitten.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im Free-TV

Fangen wir mit dem leider letzten Spiel des DHB-Teams bei der EM 2022 an. Dieses wird live ab 17.45 Uhr vom ZDF im Free-TV übertragen.

Das zweite EM-Spiel des heutigen Tages im frei empfangbaren Fernsehen ist Polen vs. Spanien. Diese Begegnung zeigt Eurosport 1 ab 15.20 Uhr live.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im Livestream

Etwas weiter oben haben wir Euch verraten, dass heute alle drei EM-Spiele kostenlos zu sehen sind. Dass Deutschland vs. Russland und Polen vs. Spanien live im Free-TV übertragen werden, wisst Ihr bereits. Und was ist mit dem Finale um den Halbfinaleinzug zwischen Norwegen und Schweden? Zu diesem Spiel bietet das ZDF auf ab 20.25 Uhr einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Ebenfalls kostenlos ist der ZDF-Livestream zu Deutschland vs. Russland in der hauseigenen Mediathek.

Das von Eurosport im Free-TV gezeigte Spiel zwischen Polen und Spanien könnt Ihr ebenfalls im Livestream verfolgen: Kostenlos auf der Streamingplattform JOYN und kostenpflichtig über den Eurosport Player oder DAZN.

Kunden des Streamingdienstes können auf das komplette Eurosportprogramm zurückgreifen - und somit auch alle von dem Privatsender im Laufe der Handball-EM live im Free-TV übertragenen Spiele verfolgen.

Eine weitere Alternative bietet Euch Sportdeutschland.tv, der Streamingdienst zeigt für 12 Euro jedes EM-Spiel im Livestream.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Tabelle in Hauptgruppe II