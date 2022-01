Handball EM, Halbfinale heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Bei der Handball-EM finden heute die beiden Halbfinalspiele statt. Wie die Paarungen lauten und wie Ihr die Spiele live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Handball EM, Halbfinale heute live: Spiele, Zeitplan

Halbfinaltag bei der Handball-EM 2022 in Ungarn und der Slowakei! Am heutigen Freitag, 28. Januar, geht es in der ungarischen Hauptstadt Budapest bei zwei Spielen um den Einzug ins Finale. Dieses findet am kommenden Sonntag ebenfalls im MVM Dome in Budapest statt.

Doch bevor es so weit ist, müssen heute erst einmal die Finalgegner ermittelt werden. Im ersten Halbfinale treffen ab 18 Uhr Frankreich und Schweden aufeinander. Spielbeginn des zweiten Halbfinals zwischen Titelverteidiger Spanien und Dänemark beginnt um 20.30 Uhr.

Die durch viele positive Coronafälle geschwächte deutsche Nationalmannschaft schied in der Hauptrunde aus.

Handball EM: Das Halbfinale im Überblick

Uhrzeit Begegnung 18 Uhr Frankreich - Schweden 20.30 Uhr Spanien - Dänemark

Handball EM, Halbfinale heute live: Übertragung im TV und Livestream

Nach dem Ausscheiden des DHB-Teams gibt es keine weiteren Spiele der Handball-EM 2022 mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mehr live zu sehen. Doch keine Angst, die beiden Halbfinalspiele werden heute dennoch live im TV und im Livestream übertragen. Wo, zeigen wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Handball EM, Halbfinale heute live: Übertragung im TV

Die Live-Übertragungsrechte an den beiden heutigen Halbfinalspielen im Free-TV liegen bei Eurosport. Auf Eurosport 1 beginnt die Übertragung von Frankreich vs. Schweden um 17.45 Uhr, um 20.20 Uhr geht es mit Spanien vs. Dänemark weiter. Beide Spiele werden von Uwe Semrau kommentiert. Ihn unterstützt jeweils Experte Pascal Hens.

Handball EM, Halbfinale heute live: Übertragung im Livestream

Ein kostenloser Livestream zu den Halbfinalspielen wird von Eurosport nicht angeboten. Mit einem Abo könnt Ihr die beiden Spiele aber jeweils über Joyn+ und den Eurosport Player im Livestream verfolgen. Beide Dienste können aber 30 Tage lang kostenlos getestet werden, bevor der monatliche Abo-Preis zu zahlen ist.

Kunden des Streamingdienstes DAZN können auf das komplette Eurosportprogramm zurückgreifen - und somit auch die beiden EM-Halbfinalspiele heute live via DAZN verfolgen. Das funktioniert aber nur mit einem bereits bestehenden Abo. DAZN bietet ein jederzeit kündbare Monatsabo (14,99 Euro im Monat) und ein Jahresabo (149,99 Euro) an. Ab dem 1. Februar erhöht DAZN die Abo-Preise für Neukunden. Alles dazu und zu weiteren Veränderungen hinsichtlich des DAZN-Abos findet Ihr HIER!

Ebenfalls im Livestream zu sehen gibt es beide Halbfinalspiele auf der Seite sportdeutschland.tv. Mit dem Turnierpass für 12 Euro seht Ihr alle noch folgenden Spiele der Handball-EM. Es ist aber auch möglich, ein Einzelspiel zum Preis von 3,50 Euro zu buchen.

Handball EM: Das sind die Sieger der vergangenen Jahre