Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Der fünfte Spieltag der Handball-EM-Hauptrunde hält insgesamt drei Begegnungen bereit. Wir von SPOX erklären Euch, welche Partien heute anstehen und wo Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nachdem gestern die Hauptrundengruppe II mit dem dritten Spieltag ihrerseits vorgelegt hatte, sind nun wieder die sechs Teams aus der ersten Gruppe am Zug. Dazu zählt unter anderem auch das Aufgebot des amtierenden Olympiasiegers Frankreichs, welches sich am vergangenen Samstag überraschend gegen Island geschlagen geben musste (21:29). Austragungsort der heutigen Matches ist die ungarische Hauptstadt Budapest.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Die Spiele des Tages

Insgesamt bot die erste Hauptrundengruppe in den bisherigen Spielen ein eher ausgeglichenes Bild: Frankreich, Montenegro, die Niederlande sowie Island gewannen jeweils eines aus zwei Spielen. Als Ausreißer aus diesem Schema kann man die Dänen (zwei Siege) und die Kroaten (zwei Niederlagen) bezeichnen.

Den Sieg in der Vorrunde mit eingerechnet, steht Dänemark aktuell bereits bei drei Siegen. Da jeweils nur die zwei besten Nationen der Hauptrunde ins Halbfinale einziehen, ist den Skandinaviern ein Weiterkommen kaum noch zu nehmen. Interessant wird es daher vor allem im Rennen um den zweiten Platz. Mit je zwei Siegen (einem in der Vorrunde und einem in der Hauptrunde) sind die Franzosen und die Isländer aktuell gleichauf. Der Sieg im direkten Duell verschaffte jedoch letzteren den Vorteil.

Anpfiff Team A Team B 15.30 Uhr Island Kroatien 18.00 Uhr Dänemark Niederlande 20.30 Uhr Montenegro Frankreich

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle, die sich eines oder mehrere der heutigen Spiele live anschauen möchten: Alle drei Matches werden kostenfrei im TV und Livestream zur Verfügung stehen. SPOX erklärt Euch, welche Anbieter genau für die Übertragung welcher Spiele verantwortlich sein werden.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im Free-TV

Von den drei am heutigen Tage stattfindenden Spielen werden nur zwei im linearen Fernsehen übertragen. Das betreffende Spiel, welches nicht im TV zu sehen sein wird, ist das Aufeinandertreffen Islands und Kroatiens. Die Spiele Dänemark vs. Niederlande und Montenegro vs. Frankreich werden hingegen vom Privatsender Eurosport 1 gezeigt und sind damit im Free-TV verfügbar. Die Vorberichterstattung zu beiden Partien wird jeweils rund zehn Minuten vor Anpfiff geschehen.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im kostenlosen Livestream

Eine breitere Auswahl als im Fernsehen wird Euch im Internet geboten. Zu allererst sollte erwähnt werden, dass es via Livestream sogar möglich ist, die erste Begegnung des Tages, das Spiel Island vs. Kroatien, zu verfolgen. Verantwortlich dafür ist das ZDF oder besser gesagt die hauseigene Mediathek des Senders. Ab 15.25 Uhr und damit nur wenige Minuten vor Spielbeginn begleitet Euch Reporter Christoph Hamm durch das Spielgeschehen.

Die Übertragungsrechte der zwei weiteren Spiele um 18.00- und 20.30 Uhr liegen ja, wie bereits erwähnt, in den Händen von Eurosport. Passend zur TV-Übertragung bietet das Unternehmen, wie es heute nunmal so üblich ist, auch eine synchrone Ausstrahlung im Livestream an. Kostenlos ist dieser entweder für Kunden des Streaminganbieters DAZN oder mittels der Plattform JOYN verfügbar.

Wer das ganze Streaming-Wirrwarr umgehen möchte und sich außerdem kein einziges Spiel der Handball EM 2022 entgehen lassen will, dem sei die Seite sportdeutschland.tv ans Herz gelegt. Für einmalig 12€ könnt Ihr den sogenannten Turnierpass erwerben, welcher Euch dazu berechtigt, alle Spiele der EM sehen zu können.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Tabelle in Hauptgruppe eins