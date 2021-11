THW Kiel verliert zweites Duell mit Aalborg

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Champions League das zweite Duell mit dem letztjährigen Finalisten Aalborg Handbold verloren. Sechs Tage nach dem Kieler Erfolg vor eigenem Publikum (31:28) hatte das Team von THW-Coach Filip Jicha beim 33:35 (16:17) in Dänemark das Nachsehen und kassierte damit die zweite Niederlage in der laufenden Königsklassen-Saison.

Im nur 380 Kilometer von Kiel entfernten Aalborg halfen auch je fünf Tore der besten Kieler Werfer Patrick Wiencek und Miha Zarabec nicht zum Erfolg der Gäste. Die Dänen zogen dem Tabellenzweiten der Handball-Bundesliga vor allem mit einer zu Beginn starken Abwehr den Zahn, zudem kamen die Kieler Torhüter Niklas Landin und Dario Quenstedt nie richtig ins Spiel.

Der THW bleibt dennoch Zweiter der Gruppe A, Aalborg rückte allerdings wieder um einen Punkt an die Norddeutschen heran. Die beiden besten Mannschaften jeder Achtergruppe qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Teams auf den Plätzen drei bis sechs müssen in die Play-offs.

Im nächsten Champions-League-Spiel empfangen die Kieler am 2. Dezember den nordmazedonischen Champion Vardar Skopje (20.45 Uhr/DAZN). Danach führt die nächste europäische Auswärtsreise am 9. Dezember (20.45 Uhr DAZN) zum ungarischen Meister Pick Szeged.