Handball Champions League, Übertragung: Aalborg vs. THW Kiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für den THW Kiel steht in der Champions League das Auswärtsspiel in Aalborg auf dem Programm. Wo Ihr die Partie des 8. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Handball Champions League heute live: Aalborg vs. THW Kiel - Datum, Uhrzeit, Ort, Infos

Der THW Kiel startet am heutigen Mittwoch, 24. November, in der Champions League in die Rückrunde der Gruppenphase. Am 8. Spieltag ist der Rekordmeister bei Aalborg Handbold zu Gast. Spielbeginn in der dänischen Großstadt ist um 18.45 Uhr.

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Kiel und Aalborg liegt erst sechs Tage zurück. Am vergangenen Donnerstag gewann der THW am 7. CL-Spieltag vor heimischem Publikum mit 31:28.

Durch den Sieg schloss Kiel die Vorrunde als Tabellenzweiter, punktgleich mit Tabellenführer Montpellier HB (beide 11:3 Punkte ab), während Aalborg auf Platz vier (8:6 Punkte abrutschte). Mit einem weiteren Sieg kann Kiel den nächsten Schritt Richtung direkte Qualifikation für das Viertelfinale machen. Diese erreichen nach Abschluss der Gruppenphase nur die beiden bestplatzierten Mannschaften in der Tabelle.

Aalborg vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV und Livestream

Da schlägt das Herz eines jeden Handball-Fans höher! Aalborg vs. THW Kiel wird heute von zwei Anbietern live im Free-TV und im Livestream übertragen.

Welche Anbieter für die Übertragungen verantwortlich sind und wie die Übertragungen im Detail ablaufen, verraten wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Aalborg vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Champions League heute im Livestream

Die Übertragungsrechte an der Handball Champions League liegen noch bis 2026 bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in der Gruppenphase alle Spiele der beiden deutschen Teilnehmer THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt im Livestream.

Die Übertragung von Aalborg vs. Kiel beginnt heute wenige Augenblicke vor dem Anwurf. Kommentiert wird das Spiel von Gari Paubandt, als Experte ist zudem Jogi Bitter im Einsatz. Der Livestream ist über die DAZN-App auch auf Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV abrufbar.

Aalborg vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Champions League heute im Free-TV und kostenlosen Livestream

In dieser CL-Saison überträgt ServusTV dank einer Kooperation mit DAZN wird an jedem Spieltag der Gruppenphase eine CL-Partie mit deutscher Beteiligung live im Free-TV.

Am 8. Spieltag ist das Spiel zwischen Aalborg und Kiel das Free-TV-Spiel des Privatsenders. Die Übertragung beginnt um 18.35 Uhr, zur exakt gleichen Zeit startet auch der kostenlose Livestream.

Aalborg vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Champions League heute im Liveticker

Genauestens verfolgt werden kann Aalborg vs. Kiel heute auch im Liveticker von SPOX. Wir halten Euch dort in kurzen Zeitabständen über die wichtigsten Ereignisse auf dem Parkett auf dem aktuellen Stand.

Hier geht's zum Liveticker: Aalborg - THW Kiel.

