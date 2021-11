Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet heute ein Länderspiel gegen Portugal. SPOX klärt Euch auf, wie Ihr das Match heute live im TV und Livestream miterleben könnt.

Handball - Deutschland vs. Portugal, Länderspiel: Anwurf, Ort, Rahmen

Drei Monate nach ihrem letzten Einsatz gibt sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft mal wieder die Ehre. Am heutigen Freitag, den 5. November bestreitet das DHB-Team ein Länderspiel gegen Portugal. Der Anwurf erfolgt um 20.15 Uhr.

Gespielt wird in Luxemburg. Warum dort? Die beiden Nationen folgen einer Einladung des luxemburgischen Handballverbands zum Anlass von dessen 75-jährigem Bestehen. Schauplatz ist die Arena des Nationalen Sportzentrums "Coque" in Luxemburg-Kirchberg.

"Mit Deutschland und Portugal begrüßen wir anlässlich der 75-Jahrfeier des luxemburgischen Handballverbandes zwei absolute Topmannschaften in Luxemburg. Alle Handballfans aus Luxemburg und seinen Grenzgebieten werden beiden Teams sicher einen stimmungsvollen Rahmen bereiten", so Dr. Romain Schockmel, Präsident des Handballverbands von Luxemburg.

© getty Das DHB-Team trifft heute auf Portugal.

Schon am Sonntag stehen sich Deutschland und Portugal dann übrigens schon wieder gegenüber - in Düsseldorf im Rahmen des "Tag des Handballs".

Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes: "Die Einladung zu diesem Galaspiel haben wir gern angenommen. Das passt perfekt in unsere Lehrgangswoche, die auf den Tag des Handballs zuläuft."

Handball - Deutschland vs. Portugal: Länderspiel heute live im TV und Livestream

Die deutschen Handballer könnt Ihr heute live im TV erleben - und sogar im frei empfangbaren Fernsehen. Sport1 hat sich nämlich die Rechte an der Ausstrahlung des Länderspiels gegen Portugal gesichert.

Aufrufen könnt Ihr das Live-Programm von Sport1 auf verschiedene Wege: einmal natürlich klassisch im TV, dazu dann auch noch via Livestream auf Sport1.de oder in der App von Sport1. Sendungsstart ist um 20.10 Uhr, als Kommentator führt Peter Kohl durch das Spiel.

Für die DHB-Auswahl sind die bevorstehenden Partien gegen Portugal mit Blick auf die Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn vom 13. bis 30. Januar nicht unwichtig.

Gensheimer-Nachfolge: Golla ist neuer DHB-Kapitän

Johannes Golla ist neuer Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Der Kreisläufer von der SG Flensburg-Handewitt wurde von Bundestrainer Alfred Gislason auserkoren, die Nachfolge des langjährigen Anführers Uwe Gensheimer anzutreten.

"Johannes Golla ist eine Konstante in Abwehr und Angriff. Und uns ist wichtig, dass ein Kapitän beides spielt", begründete Gislason seine Entscheidung, die er der deutschen Mannschaft im Rahmen des aktuellen Lehrgangs in Düsseldorf mitteilte. Golla wird das deutsche Team erstmals am kommenden Freitag, seinem 24. Geburtstag, in Luxemburg beim Länderspiel gegen Portugal auf das Feld führen.

"Ich bin dankbar für das Vertrauen. Dieses Amt übernehmen zu dürfen, ist eine riesige Ehre", sagte Golla. Der Kreisläufer kam bisher in 31 Länderspielen zum Einsatz, in denen er 84 Tore erzielte. Vorgänger Gensheimer hatte seine Laufbahn im DHB-Dress nach den Olympischen Spielen in Tokio nach knapp 16 Jahren beendet. (via SID)

Handball EM 2022: Alle Gruppen in der Übersicht