Handball Champions League: Vardar Skopje vs. THW Kiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

6. Spieltag in der Handball-Champions-League: Deutschlands Rekordmeister THW Kiel trifft in der Gruppe A auf den nordmazedonischen Topklub Vardar Skopje. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Jetzt DAZN abonnieren und das Champions-League-Spiel zwischen Vardar Skopje und dem THW Kiel heute im Livestream verfolgen!

Am vergangenen Sonntag musste sich der THW Kiel zum ersten Mal in der Bundesliga geschlagen geben. Der deutsche Rekordmeister unterlag dem noch ungeschlagenen Tabellenführer SC Magdeburg mit 24:26. Drei Tage später sind die Norddeutschen nun in der Champions League im Einsatz.

Handball Champions League: Vardar Skopje vs. THW Kiel - Die wichtigsten Infos zum Spiel

Im Rahmen des 6. Spieltags stehen sich am heutigen Mittwoch, den 27. Oktober, der nordmazedonische Meister Vardar Skopje und der THW Kiel gegenüber. Der Anwurf in Skopje (Nordmazedonien) erfolgt um 20.45 Uhr.

In der Tabelle der Gruppe A trennen die beiden Kontrahenten zwei Punkte. Während Kiel, Champions-League-Sieger von 2020, mit sieben Punkten nach fünf Spielen auf Rang drei liegt, verweilen die Nordmazedonier auf Platz sechs.

© imago images Rekordmeister THW Kiel hat seine Leistungsträger Domagoj Duvnjak (33) und Niclas Ekberg (32) jeweils bis 2024 an sich gebunden.

Handball Champions League: Vardar Skopje vs. THW Kiel heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der Handball-Champions-League, bei denen ein deutsches Team, also der THW Kiel oder die SG Flensburg-Handewitt, mitspielt, gibt es in der Spielzeit 2021/22 live bei DAZN zu sehen. Deswegen ist der Streamingdienst auch heute für das Spiel zwischen Vardar Skopje und dem THW Kiel verantwortlich. Kurz vor Anwurf geht DAZN auf Sendung, durch das Duell begleiten Euch der Kommentator Michael Born und der Experte Piet Krebs.

DAZN zeigt neben der Handball-Königsklasse eine Menge anderer Sportarten. Darunter Fußball (u.a. Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League), Darts, Tennis, Motorsport, Radsport, US-Sport (NBA, NFL, MLB), MMA, Boxen, Wrestling, Rugby und mehr.

Um all diese Sportarten im Livestream verfolgen zu können, braucht Ihr ein DAZN-Abonnement. Dieses kostet Euch pro Monat 14,99 Euro, für die Jahresvariante fallen 149,99 Euro im Jahr an.

Die Begegnung Skopje-Kiel wird heute zudem auch im Free-TV übertragen. Der Privatsender ServusTV Deutschland überträgt dank einer Kooperation mit DAZN nämlich ebenfalls ausgewählte Spiele der Champions League. Darunter auch Skopje gegen Kiel.

Handball Champions League: Vardar Skopje vs. THW Kiel heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt, bietet SPOX mit seinem detaillierten Liveticker an. Mit diesem bekommt Ihr im Minutentakt alles, was auf dem Parkett abläuft, genauestens geschildert.

