In der Handball Champions League EHF treffen heute die SG Flensburg-Handewitt und PSG aufeinander. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

SG Flensburg-Handewitt vs. PSG, Handball Champions League: Datum, Anpfiff und Ort

SG Flensburg-Handewitt vs. PSG wird am heutigen Mittwoch (29. September) um 20.45 Uhr in der Flens-Arena beginnen. Bei Ligaspielen in Flensburg waren in dieser Saison bisher 4600 Zuschauer bei einer Maximalkapazität von 6300 Plätzen zugelassen.

Handball Champions League: Der 3. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Gast 29. September (Mittwoch) 18.45 Uhr Telekom Veszprem HC Barca 29. September (Mittwoch) 18.45 Uhr HC Vardar 1961 Aalborg Handbold 29. September (Mittwoch) 18.45 Uhr HC Motor Lomza Vive Kielce 29. September (Mittwoch) 20.45 Uhr SG Flensburg-Handewitt PSG 29. September (Mittwoch) 20.45 Uhr HC PPD Zagreb Elverum 30. September (Donnerstag) 18.45 Uhr HC Meshkov Brest Pick Szeged 30. September (Donnerstag) 18.45 Uhr C.S. Dinamo Bucuresti FC Porto 30. September (Donnerstag) 20.45 Uhr Montpellier HB THW Kiel

SG Flensburg-Handewitt vs. PSG: Handball Champions League heute live im TV und Livestream

SG Flensburg-Handewitt vs. PSG ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN hat sich die Übertragungsrechte an der EHF Champions League in der vergangenen Saison gesichert und wird die Königsklasse der Handballer noch mindestens sechs weitere Jahre zeigen. Zum heutigen Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und PSG erwartet euch Kommentator Sascha Staat und Experte Maik Thiele pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr.

Handball Champions League: Der Stand in Gruppe B vor dem 3. Spieltag

Die SG Flensburg-Handewitt ist nach zwei Spieltagen die einzige Mannschaft ohne Punkte in Gruppe B und geht auch gegen PSG als Außenseiter in die Partie.

Die beiden Topteams der zwei Gruppen qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, die Teams auf den Plätzen 3 bis 6 beider Gruppen kämpfen in einer Zwischenrunde um die verbliebenen vier Plätze im Viertelfinale. Platz 7 und 8 beider Gruppen scheiden nach der Gruppenphase direkt aus.