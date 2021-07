Zur Generalprobe für die Olympischen Spiele nimmt die deutsche Handball-Nationalmannschaft an einem Drei-Nationen-Turnier teil. Los geht es mit einem Spiel gegen Brasilien. SPOX erklärt, wie Ihr es heute live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Deutschland trifft auf Brasilien: Ehe das DHB-Team bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) im Einsatz sein wird, bestreitet es im Rahmen eines Drei-Nationen-Turniers noch drei vorbereitende Partien. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Handball heute live, Deutschland vs. Brasilien: Termin, Ort

Den Anfang macht am heutigen Freitag, den 9. Juli das Duell mit der brasilianischen Auswahl. Anwurf ist um 20.15 Uhr, gespielt wird in der Arena Nürnberger Versicherung in Nürnberg. Zugelassen sind dort bis zu 1000 Zuschauer und Zuschauerinnen.

Weiter geht es für die deutschen Handballer schließlich am Samstag (10. Juli, ab 14.45 Uhr) und am Sonntag (11. Juli, ab 15.05 Uhr) jeweils mit Partien gegen Ägypten. "Bei zwei Wochen Vorbereitung und zwei Testspielen, die du hast, bevor es zur Sache geht, sind solche Spiele natürlich sehr wichtig", so Kapitän Uwe Gensheimer.

Handball heute live: Deutschland vs. Brasilien im Free-TV und Livestream sehen

Die Begegnung zwischen Deutschland und Brasilien werdet Ihr heute live im Free-TV mitverfolgen können. Sport1 überträgt das Spiel nämlich pünktlich ab dem Anwurf um 20.15 Uhr exklusiv und in voller Länge.

Solltet Ihr nicht am Fernsehgerät einschalten können, so bekommt Ihr die Gelegenheit, Deutschland gegen Brasilien auch via Livestream zu sehen. Den entsprechenden Stream bietet der Privatsender über seine Website an. Hier geht's zum Livestream.

Handball heute live: Deutschland vs. Brasilien - DHB-Team "höchstwahrscheinlich" ohne Weber

Die deutschen Handballer müssen im ersten von zwei Olympia-Testspielen am Wochenende wohl auf ihren Spielmacher Philipp Weber verzichten. Der Rückraumspieler vom SC Magdeburg laboriert an einer Muskelverhärtung in der Wade. "Es sieht momentan so aus, dass er nicht dabei sein kann. Er wird höchstwahrscheinlich nicht spielen", sagte Bundestrainer Alfred Gislason bei einem virtuellen Medientermin am Donnerstag.

Handball, Olympia 2021: Spiele von Deutschland

Am kommenden Mittwoch reist das deutsche Team dann nach Japan, seine Olympia-Premiere in Tokio feiert es am 24. Juli gegen Spanien (9.15 Uhr MESZ). Anschließend stehen in der Gruppe A Duelle mit Argentinien (26. Juli, 4 Uhr MESZ), Frankreich (28. Juli, 14.30 Uhr MESZ), Norwegen (30. Juli, 14.30 Uhr MESZ) und Brasilien (1. August, 12.30 Uhr MESZ) an.

Den Brasilianern steht die DHB-Mannschaft also auch bei Olympia gegenüber.

Handball bei Olympia: Spielplan