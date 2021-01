Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien heute live im TV und Live-Stream? Die Übertragung der Handball WM 2021

Deutschland gegen Spanien - auf das DHB-Team wartet in der Hauptrunde direkt ein Top-Gegner. Hier erfahrt Ihr, wie das Spiel heute live im TV und Live-Stream übertragen wird.

In der Hauptrunde kommt es bei der Handball WM 2021 direkt zu einem echten Kracher: Deutschland muss gegen Spanien ran. Für das DHB-Team ist es nach dem knapp verpassten Gruppensieg gegen Ungarn gleich ein Duell, auf dem vieles auf dem Spiel steht.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was im Vorfeld der Partie wichtig ist - und bekommt natürlich die Antwort auf die Frage, wo Deutschland gegen Spanien heute live im TV und Live-Stream zu sehen ist. Außerdem erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel heute im Liveticker auf Spox verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien heute live im TV und Live-Stream? Das Duell im Überblick

Wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen, ist Handball der Spitzenklasse garantiert. Insgesamt duellierten sich beide Kontrahenten bislang 29-mal. 17 Partien davon konnte Spanien gewinnen, elfmal ging das DHB-Team als Sieger aus der Halle. Nur eine Partie endete mit einem Unentschieden.

Es wird also spannend bei der Handball WM 2021. Hier gibt es die Rahmendaten für das Spiel am Donnerstag im Überblick.

SPIEL Deutschland - Spanien WETTBEWERB Handball-Weltmeisterschaft 2021 DATUM Donnerstag, 21. Januar UHRZEIT 20.30 Uhr ORT Kairo, Ägypten

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien heute live im TV? So seht Ihr die Handball-WM 2021 im Fernsehen

Gute Nachrichten für alle Fans des DHB-Teams. Das Kräftemessen mit Spanien wird heute live im TV zu sehen sein - und das sogar im Free-TV. Bei der Handball WM 2021 werden alle Deutschland-Spiele von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten übertragen.

Deutschland vs. Spanien heute live im TV: Die Übertragung im ZDF

Das Duell gegen die Iberer wird heute vom ZDF kostenlos im TV übertragen. Die Berichterstattung beginnt bereits um 20.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Beginn der Partie Deutschland-Spanien.

Durchs Programm führt Moderator Yorck Polus, dem als Experte Ex-Nationalspieler und Weltmeister von 2007, Markus Baur, zur Seite steht. Sobald das Spiel um 20.30 Uhr beginnt, übernimmt Christoph Hamm als Kommentator.

Die TV-Übertragung zu Deutschland - Spanien im Überblick:

TV-Sender: ZDF

ZDF Beginn der Übertragung: 15 Uhr

15 Uhr Moderator: Yorck Polus

Yorck Polus Experte: Markus Baur

Markus Baur Kommentator: Christoph Hamm

Wer wissen will, wie es um die Übertragungssituation der Spiele bei der Handball WM 2021 generell bestellt ist, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Doch die Übertragung im TV ist nicht die einzige Möglichkeit, Deutschland gegen Spanien in der Hauptrunde der Handball WM 2021 zu sehen. Eine Alternative dazu ist ein Live-Stream. Wie genau das heute funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien heute im Live-Stream? Die Übertragung der Handball WM 2021

Neben Ausstrahlung im TV wird das Spiel auch live im Stream übertragen. Dafür gibt es heute Abend gleich zwei Möglichkeiten.

Deutschland vs. Spanien im Live-Stream auf zdf.de

Da das Spiel im TV im ZDF zu sehen sein wird, ist das Duell zwischen dem DHB-Team und den Spaniern auch kostenlos im Live-Stream abrufbar. In der ZDF-Mediathek oder auf www.zdf.de/live kann das komplette Programm des Senders auch im Internet verfolgt werden.

Die Übertragung ist dabei inhaltlich identisch mit der aus dem Free-TV - Moderator, Kommentator und Experte sind also die gleichen.

Deutschland vs. Spanien heute im Live-Stream auf sportdeutschland.tv

Eine weitere Alternative das Hauptrundenduell im Live-Stream zu sehen, ist Sportdeutschland.tv. Dort kann sogar die komplette Handball WM 2021 angeschaut werden. Der Streamingdienst zeigt jedes einzelne Spiel des Turniers aus Ägypten.

Ein Zugang für alle Spiele der WM kostet einmalig 10 Euro und kann direkt auf der Homepage von Sportdeutschland abgeschlossen werden. Außerdem ist es auch möglich, nur ein einzelnes Spiel via sportdeutschland.tv anzuschauen - eine Einzelpartie (wie zum Beispiel Deutschland gegen Spanien) kostet einmalig 3,50 Euro. Weitere und detailliertere Informationen findet Ihr direkt auf der Homepage des Anbieters.

Handball WM 2021: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien heute live? Deutschland vs. Spanien im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel heute live im TV oder Live-Stream zu sehen, muss dennoch keine Sekunde verpassen. Der Liveticker von SPOX ist die Lösung. Dort bekommt Ihr bereits vor der Partie alle relevanten Informationen kostenlos geliefert. Sobald der Anwurf erfolgt ist, verpasst Ihr hier keine wichtige Szene der Partie.

Hier geht es direkt zum Liveticker zu Deutschland - Spanien.

Handball WM 2021: Die Tabelle der Hauptrunde - Deutschland gegen Spanien zum Siegen verdammt

PLATZ LAND SPIELE DIFFERENZ PUNKTE 1. Ungarn 2 +27 4:0 2. Spanien 2 +1 3:1 3. Deutschland 2 +28 2:2 4. Polen 2 +9 2:2 5. Brasilien 2 -10 1:3 6. Uruguay 2 -55 0:4

Deutschland vs. Spanien bei der Handball WM 2021 - der Vorbericht zur Partie heute: DHB-Team vor Alles-Oder-Nichts-Spiel

Alfred Gislason schlug sich die Nacht um die Ohren. Nach der unglücklichen 28:29-Niederlage seiner Handballer gegen Ungarn sichtete der Bundestrainer Videomaterial des kommenden Gegners. Im ersten WM-Hauptrundenspiel gegen Europameister Spanien geht es für das DHB-Team am Donnerstag (20.30 Uhr) schon beinahe um Alles oder Nichts.

"Wenn wir die Tabelle hochklettern wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, dann müssen wir gegen Spanien Punkte holen", sagte Gislason. Sein Team müsse auf der zweiten Halbzeit des Ungarn-Spiels aufbauen. "Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und mit diesem Charakter haben wir auch eine Chance gegen Spanien", so der Isländer.

Die deutsche Mannschaft startet mit 2:2-Punkten in die Hauptrunde, auf dem Weg ins angestrebte WM-Viertelfinale steht sie am Donnerstag bereits unter Druck. "Das wird jetzt unfassbar schwer", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning, lobte aber ausdrücklich die Moral des DHB-Teams, das gegen Ungarn zwischenzeitlich mit fünf Toren zurückgelegen hatte, und bezeichnete die Partie gegen Spanien als "Alles-Oder-Nichts-Spiel: Wir müssen das Spiel gewinnen, um es selbst noch in der Hand zu haben."

Gislason zollte seinem Team für die Leistung gegen Ungarn, der ersten Niederlage unter ihm als Coach, "sehr viel Respekt". Gegen Spanien müsse man allerdings "weniger Fehler machen und von Anfang an in der Abwehr stehen, sonst werden wir es extrem schwer haben". Die Iberer, so Gislason, hätten "ein Durchschnittsalter zehn Jahre älter als wir. Sie sind extrem routiniert und haben alle Titel geholt. Sie machen wenig Fehler, da muss so gut wie alles passen. Wir müssen einen sehr guten Tag haben."

Weitere deutsche Hauptrundengegner sind Brasilien (Samstag) und Polen (Montag). Die beiden Erstplatzierten der Hauptrundengruppe I qualifizieren sich für das Viertelfinale - zugleich das erklärte Ziel der deutschen Mannschaft. (Quelle: SID)