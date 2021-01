Handball-WM: Ort, Datum, Termine, Teilnehmer, TV-Übertragung

Für die Handballer steht in diesem Jahr die WM an. Alle Infos zu Ort, Datum, Terminen, Teilnehmern und der Übertragung im TV bekommt Ihr hier.

Außerdem findet Ihr hier den Kader des DHB-Teams im Überblick und bekommt alle Infos zum Spielplan der Truppe um Kapitän Uwe Gensheimer.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Handball-WM 2021: Termine und Austragungsort

Die diesjährige Handball-WM findet in Ägypten statt. Das 97-Millionen-Einwohner-Land richtet damit nach 1999 das zweite Mal eine Weltmeisterschaft im Herrenhandball aus.

Starten soll die WM-Endrunde, die erstmals mit 32 statt der bisher 24 Mannschaften ausgetragen wird, am 13. Januar. Das Endspiel ist für den 31. Januar angesetzt.

Handball: Teilnehmer und Vorrunden-Gruppen der WM 2021 in Ägypten

Unter den 32 teilnehmenden Nationen befinden sich drei Neulinge: Kap Verde, Uruguay und die Demokratische Republik Kongo nehmen erstmals an einer WM-Endrunde teil.

Zwei der Neulinge bekommen es in der Vorrunden-Gruppe A mit dem DHB-Team zu tun:

Gruppe A

Spielort Madinat as-Sadis min Uktubar Mannschaft 1 Deutschland Mannschaft 2 Ungarn Mannschaft 3 Uruguay Mannschaft 4 Kap Verde

Gruppe B

Spielort Neue Hauptstadt Mannschaft 1 Spanien Mannschaft 2 Tunesien Mannschaft 3 Brasilien Mannschaft 4 Polen

Gruppe C

Spielort Borg El Arab Mannschaft 1 Kroatien Mannschaft 2 Katar Mannschaft 3 Japan Mannschaft 4 Angola

Gruppe D

Spielort Kairo Mannschaft 1 Dänemark Mannschaft 2 Argentinien Mannschaft 3 Bahrain Mannschaft 4 Demokratische Republik Kongo

© getty

Gruppe E

Spielort Madinat as-Sadis min Uktubar Mannschaft 1 Norwegen Mannschaft 2 Österreich Mannschaft 3 Frankreich Mannschaft 4 USA

Gruppe F

Spielort Neue Hauptstadt Mannschaft 1 Portugal Mannschaft 2 Algerien Mannschaft 3 Island Mannschaft 4 Marokko

Gruppe G

Spielort Kairo Mannschaft 1 Schweden Mannschaft 2 Ägypten Mannschaft 3 Tschechien Mannschaft 4 Chile

Handball-WM 2021 im TV und Livestream: So läuft die Übertragung

An Livebilder der WM in Ägypten kommt Ihr auf drei Wegen: Einerseits übertragen ARD und ZDF im Wechsel alle Spiele der deutschen Mannschaft live. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender bieten zu jedem Spiel einen kostenfreien Livestream an.

Dazu zeigt Eurosport einige Highlight-Spiele ohne deutsche Beteiligung live im TV. Durch die Kooperation mit dem Sportsender hat auch DAZN ausgewählte Partien der WM im Angebot. Durch DAZN könnt Ihr nämlich auf Eurosport 1 und Eurosport 2 als Livestream zugreifen. Den ersten Monat könnt Ihr dabei kostenlos testen.

Dritte Option ist der Streaminganbieter Sportdeutschland.tv. Dieser zeigt alle Spiele der WM live und in voller Länge, versteckt sein WM-Angebot allerdings hinter einer Bezahlschranke. Um Zugriff auf die Übertragungen der 108 Spiele zu erhalten, müsst Ihr einmalig zehn Euro bezahlen.

Spielplan des DHB-Teams bei der Handball-WM 2021

Für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason startet die WM am 15. Januar. Anschließend geht es im Zwei-Tages-Rhythmus weiter.

15. Januar 2021 : Deutschland - Uruguay (19 Uhr)

: Deutschland - Uruguay (19 Uhr) 17. Januar 2021 : Kap Verde - Deutschland (19 Uhr)

: Kap Verde - Deutschland (19 Uhr) 19. Januar 2021: Deutschland - Ungarn (21.30 Uhr)

© getty

Handball-WM 2021: Modus, Hauptrunden-Spielplan

Sollte es die deutsche Mannschaft unter die ersten drei ihrer Vorrundengruppe schaffen, geht es in der Hauptrunde weiter. Auch diese wird im Gruppenmodus gespielt, zu den zwei bekannten Gegnern aus der eigenen Vorrundengruppe gesellen sich drei weitere aus einer weiteren Vorrundengruppe.

Beim Wechsel von der Vor- in die Hauptrunde werden die erzielten Punkte gegen die Gegner, die ebenfalls die Hauptrunde erreicht haben, mitgenommen. Gewinnt das DHB-Team also seine drei Vorrundenspiele, geht es mit 4:0 Punkten in der Hauptrunde weiter. Diese wird vom 20. bis 25. Januar ausgetragen, es ginge also im Zwei-Tages-Rhythmus weiter.

Von den sechs Teams pro Hauptrundengruppe erreichen jeweils die ersten beiden das Viertelfinale. Gespielt wird dort überkreuz, ein Hauptrunden-Gruppensieger trifft also auf einen Hauptrunden-Gruppenzweiten. Alle Viertelfinals finden am 27. Januar statt.

Es folgen die Halbfinals am 29 Januar, ehe am 31. Januar das Spiel um Platz drei und das Finale ausgetragen werden.

Auch der Presidents Cup, also die Platzierungsspiele für die Plätze 25 bis 32 findet in diesem Jahr wieder statt. Dieser wird von den Gruppenvierten der Vorrundengruppen vom 20. bis 27 Januar ausgetragen.

Handball-WM 2021: Termine

Runde Datum Vorrunde 15. - 19. Januar Hauptrunde 20. - 25. Januar Presidents Cup 20. - 27. Januar Viertelfinale 27. Januar Halbfinale 29. Januar Spiel um Platz 3 31. Januar Finale 31. Januar

© getty

Handball-WM 2021: Kader des DHB-Teams

Bundestrainer Alfred Gislason muss bei seiner ersten WM auf zahlreiche Leistungsträger verzichten. Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Finn Lemke und Steffen Weinhold sagten aufgrund von Bedenken wegen der Corona-Pandemie ab, Fabian Wiede, Franz Semper, Tim Suton, Sebastian Heymann und Jannik Kohlbacher müssen verletzungsbedingt passen.

Handball-WM: Das ist der deutsche Kader für die Weltmeisterschaft in Ägypten © getty 1/22 Bundestrainer Alfred Gislason hat das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die WM in Ägypten (13. bis 31. Januar) nominiert. Am 3. Januar starten diese 20 Spieler in die Vorbereitung. © getty 2/22 Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce) © imago images 3/22 Tor: Johannes Bitter (TVB Stuttgart) © getty 4/22 Tor: Silvio Heinevetter (MT Melsungen) © getty 5/22 Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen) © getty 6/22 Linksaußen: Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen) © getty 7/22 Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen) © getty 8/22 Rückraum links: Paul Drux (Füchse Berlin) © getty 9/22 Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf) © getty 10/22 Rückraum links: Christian Dissinger (RK Vardar Skopje) © getty 11/22 Rückraum Mitte: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig) © getty 12/22 Rückraum Mitte: Juri Knorr (TSV GWD Minden) © getty 13/22 Rückraum Mitte: Marian Michalczik (Füchse Berlin) © getty 14/22 Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen) © imago images 15/22 Rückraum rechts: David Schmidt (Bergischer HC) © imago images / Zink 16/22 Rückraum rechts: Antonio Metzner (HC Erlangen) © getty 17/22 Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen) © getty 18/22 Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen) © getty 19/22 Kreis: Moritz Preuss (SC Magdeburg) © getty 20/22 Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) © imago images / Zink 21/22 Kreis: Sebastian Firnhaber (HC Erlangen) © getty 22/22 Das DHB-Team ist stark dezimiert. Absagen: Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Finn Lemke und Steffen Weinhold (alle coronabedingt). Verletzt: Fabian Wiede, Franz Semper, Tim Suton, Sebastian Heymann, Jannik Kohlbacher (im Bild).

Handball: Die Sieger der vergangenen Weltmeisterschaften

Bei vier der vergangenen sechs Austragungen hieß der Sieger Frankreich. Mit sechs Titel ist Les Bleus Rekordsieger der Handball-WM.