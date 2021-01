Besteht die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der WM gegen Spanien? Das erste Hauptrundenspiel des DHB-Teams könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Handball WM, Deutschland - Spanien: 1. Hauptrundenspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Der Umstand, dass mit Spanien ein Top-Gegner wartet, macht es dem Team von Alfred Gislason nicht gerade leichter. Die Iberer sind amtierender Europameister. Rechtsaußen Patrick Groetzki: "Es ist immer geil, gegen Topmannschaften zu spielen. Spanien hat eine tolle Qualität, das durfte wir manchmal schmerzhaft erfahren, waren aber auch schon der Sieger wie 2019. Wir haben eine gute Chance, Spanien zu schlagen, denn die haben aktuell auch ein paar Probleme, das wollen wir ausnutzen. Die Chancen aufs Viertelfinale haben sich durch die Niederlage natürlich etwas verschlechtert, daher kommt jetzt alles auf das Spiel gegen Spanien an. Da muss ganz viel passen, aber die Chancen sind da, wenn wir unsere Abwehr stabilisiert bekommen."

Vor Beginn:

Der DHB muss liefern. Weil bei der Handball-WM in Ägypten der Gruppensieg verpasst worden ist, steht die deutsche Nationalmannschaft im ersten Spiel der Hauptrunde gegen Spanien unter Zugzwang. Im Falle einer Niederlage hätte sie den Einzug in das Viertelfinale nämlich nicht mehr in der eigenen Hand. Umso spannender wird es heute.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des 1. Hauptrundenspiels der Handball-WM zwischen Spanien und Deutschland!

Handball WM: Spanien - Deutschland heute im TV und Livestream

Das ZDF zeigt das Hauptrundenspiel des DHB-Teams live im TV und auch online im Livestream. Ehe in Kairo um 20.30 Uhr der Anwurf erfolgt, geht das ZDF um 20.15 Uhr auf Sendung. Verfolgen lässt sich die Partie aber auch bei Sportdeutschland.TV im Stream, wofür Ihr aber 3,50 Euro zahlen müsst. Ein Turnier-Ticket kostet zehn Euro.

Handball WM: Hauptrundengruppe mit Deutschland und Spanien