Im Rahmen der EM-Qualifikation trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft im Rückspiel auf Österreich. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Handball: EM-Qualifikation Deutschland - Österreich heute im Liveticker - Vor Beginn

Das Hinspiel am vergangenen Mittwoch konnte der DHB souverän mit 36:27 für sich entscheiden. Nun will das Team von Alfred Gislason auch das zweite Aufeinandertreffen innerhalb kürzester Zeit für sich entscheiden. Wichtig wäre es mit Blick auf die bevorstehende Handball-WM in Ägypten auch allemal.

Anwurf in der Kölner Lanxess-Arena ist heute um 18.10 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifikationsspiels zwischen Deutschland und Österreich für die EM 2022.

Handball: EM-Qualifikation Deutschland - Österreich heute live im TV und Livestream

Die ARD überträgt das Duell zwischen Deutschland und Österreich heute ab 18 Uhr live. Verfolgen lässt sich das vierte Gruppenspiel der Qualifikationsgruppe zwei für die EM 2022 auch per Livestram auf live.daserste.de.

Handball-WM 2021 in Ägypten: Die Termine in der Übersicht