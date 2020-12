Handball Champions League, Final Four: Finale und Spiel um Platz drei heute live im TV und Livestream

Weiter geht's beim Final Four der Handball-Champions-League: Heute stehen das Spiel um Platz drei und das Finale an. Alle Infos zur Übertragung der Spiele heute live im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Handball, Champions League: Diese Spiele stehen beim Final4 heute an

Wie gestern auch stehen heute zwei Spiele aus der Königsklassen-Saison 2019/20 der Handballer an. Das zweimal wegen der Corona-Pandemie verschobene Final4 bietet heute das Spiel um Platz drei und das Finale.

Start in die Begegnungen ist um 18 Uhr, beziehungsweise um 20.30 Uhr. Ausgetragen wird das Endturnier in Köln.

Uhrzeit Spielrunde Team 1 Team 2 18 Uhr Spiel um Platz drei Paris Saint-Germain Veszprem 20.30 Uhr Finale THW Kiel FC Barcelona

Champions League, Final Four: Finale und Spiel um Platz drei heute live im TV und Livestream

Das Finale zwischen dem THW Kiel und dem FC Barcelona gibt es heute live bei Eurosport - und damit auch bei DAZN. Dank einer Kooperation der beiden Sportsender gibt es das Giganten-Duell auch beim Streamingdienst live zu sehen. Los geht es dort um 20.15 Uhr.

Das Spiel um Platz drei zwischen PSG und Veszprem hingegen gibt es lediglich im Eurosport-Player zu sehen.

Champions League, Final Four: Kiel und Barcelona ziehen in das Finale ein

Am Montag haben sich der FC Barcelona und der THW Kiel den Einzug in das Finale gesichert. Während Barca souverän mit 37:32 gegen PSG gewann, entwickelte sich zwischen Kiel und Veszprem ein wahrer Krimi.

Das Halbfinale ging in die Verlängerung, in der obendrein Patrick Wienczek nach einer fragwürdigen Entscheidung die Rote Karte bekam. Am Ende hatte der THW, der einen zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Vorsprung in der regulären Spielzeit vergab, das bessere Ende für sich.

"Das war eine wahre Achterbahnfahrt! Wir haben zusammen gekämpft, Charakter bewiesen und gezeigt, was in uns steckt", sagte Rückraum-Star Sander Sagosen.

Handball-Champions-League: Die Gewinner der vergangenen Jahre

Als bis heute letztes deutsches Team gewann die SG Flensburg-Handewitt 2014 im deutschen Duell die Krone des europäischen Klub-Handballs.