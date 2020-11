FC Barcelona - THW Kiel: Handball-Champions-League heute live im TV und Livestream

Nach der Niederlage im vorigen Gruppenspiel heißt THW Kiels Gegner am 8. Spieltag der Handball-Champions-League erneut FC Barcelona. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spitzenspiel heute live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Du willst das Handball-Champions-League-Duell zwischen dem FC Barcelona und THW Kiel heute live und in voller Länge sehen? Dann hol Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

FC Barcelona gegen THW Kiel: Wann und wo?

Die Champions-League-Partie zwischen dem FC Barcelona und dem deutschen Rekordmeister THW Kiel findet am heutigen Donnerstag, 26. November, um 20.45 Uhr statt. Im Palau Blaugrana in Barcelona kämpfen die Kieler gegen den neunfachen Champions-League-Sieger um den Anschluss an die Spitze.

Am 7. Spieltag (19. November) trafen die beiden Klubs schon mal aufeinander. Dabei setzte sich der ungeschlagene Tabellenführer mit 32:26 gegen die Deutschen durch (VIDEO: Die Highlights zum Spiel).

FC Barcelona gegen THW Kiel: Handball-Champions League heute live im TV und Livestream

Auch das zweite Spiel zwischen Barcelona und Kiel gibt es live und in voller Länge auf DAZN zu sehen. Kommentator Uwe Semrau und Experte Maik Thiele bilden das Duo, das die Zuseher über das ganze Spiel lang begleitet.

Auf DAZN können Handball-Fans neben der Champions-League auch die EHF European League mitverfolgen. Dort sind mit dem SC Magdeburg, den Rhein-Neckar-Löwen und den Füchsen Berlin gleich drei deutsche Klubs vertreten.

Der Streamingdienst bietet neben Handball auf höchstem Niveau auch so einige Fußballwettbewerbe an. Der Großteil der Königsklasse und die komplette Europa League ist auf DAZN vorfindbar. Ebenso sind die stärksten nationalen Ligen (Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division) auf der Plattform vertreten.

Folgende weitere Sportarten werden unter anderem auf DAZN gezeigt: American Football, Eishockey, Rugby, MMA, Boxen, Tennis, Darts, Radsport, Wintersport und Baseball.

Das DAZN-Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahresabo 119,99 Euro. Wer sich vorher noch vom Angebot überzeugen möchte, kann dies mit dem kostenlosen Probemonat tun.

Handball-Champions-League: Die Spiele des 8. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts Gruppe Mi, 25.11. abgesagt Brest HC Meschkow -:- SG Flensburg-Handewitt A Mi, 25.11. 18.45 Uhr MKB Veszprem KC 30:32 Aalborg AB Handbold B Mi, 25.11. 20.45 Uhr KS Vive Kielce 36:29 HC Vardar PRO Skopje A Mi, 25.11. 20.45 Uhr Celje Pivovarna Lasko 25:31 HBC Nantes B Do, 26.11. 18.45 Uhr Paris Saint-Germain -:- FC Porto A Do, 26.11. 18.45 Uhr SC Pick Szeged -:- Elverum Handball A Do, 26.11. abgesagt HC Motor-ZNTU-ZAS Saporischja -:- RK Zagreb B Do, 26.11. 20.45 Uhr FC Barcelona -:- THW Kiel B

THW Kiels Gruppe B im Überblick