Die Handball-EM 2020 in Österreich, Norwegen und Schweden hat gerade erst begonnen, aber wir von SPOX werfen bereits jetzt einen Blick auf das Finale am 26. Januar 2020. Alle wichtigen Infos dazu bekommt Ihr hier.

24 Nationen - ein Ziel: Das Finale der Handball-EM 2020 am Sonntag, 26. Januar 2020, in der Tele2 Arena in Stockholm. Aber der Weg dorthin ist lang.

Handball-EM: Der Weg ins Finale nach Stockholm

Acht Spiele haben die Mannschaften bis zum Finale zu absolvieren. Nach der Vorrunde geht es für die beiden Ersten der sechs Gruppen in die Hauptrunde, wovon sich erneut die jeweils zwei Besten fürs Halbfinale qualifizieren. Alle Termine im Überblick:

Datum Runde 9. - 15. Januar 2020 Vorrunde 16. - 22. Januar 2020 Hauptrunde 24. Januar 2020 Halbfinale 25. Januar 2020 Spiel um Platz 5 25. Januar 2020 Spiel um Platz 3 26. Januar 2020 Finale

Handball-EM: Finale - Stadion, Austragungsort und Termin, Datum

Das große Finale der in drei Ländern stattfindenden Handball-EM 2020 wird dann am Sonntag, 26. Januar 2020, um 16.30 Uhr in der Tele2 Arena in Stockholm (Schweden) ausgetragen.

Die Arena wird normal von den schwedischen Fußball-Klubs Djurgardens IF und Hammarby IF Fußball genutzt und bietet 20.000 Zuschauern Platz.

Handball-EM: Live im TV und Livestream

So könnt Ihr alle Spiele verfolgen: Alle Partien der deutschen Mannschaft werden im Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen live und in voller Länge übertragen. Dabei wechseln sich die ARD und das ZDF ab.

Zusätzlich bieten die beiden Sender einen Livestream auf ihren Webseiten an.

Zudem zeigt Eurosport 18 Begegnungen ohne deutsche Beteiligung, die aufgrund einer Kooperation auch im Eurosport-Channel auf DAZN verfolgt werden können.

Außerdem werden alle Spiele des gesamten Turniers im Streamingportal sportdeutschland.tv zu sehen sein.

Handball-EM im Liveticker

Kein Zugriff auf Bewegtbild? Kein Problem! Wir von SPOX bieten zu allen Partien des DHB-Teams einen ausführlichen Liveticker.

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr zudem zahlreiche weitere sportliche Highlights.

Alle Handball-Europameister im Überblick

Wer sichert sich 2020 den Titel des Handball-Europameisters und tritt in die Fußstapfen Spaniens? Hier seht Ihr alle Europameister im Überblick: