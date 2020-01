Handball-EM: Die Halbfinal-Spiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Freitag stehen bei der Handball-EM die Halbfinal-Spiele auf dem Programm. Unter anderem sind Norwegen und Spanien im Einsatz. Wo Ihr die Partien im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sichert Euch jetzt Euren kostenlosen Probemonat auf DAZN und seid beim Spiel Spanien gegen Slowenien live im Eurosport-Channel dabei!

Handball-EM 2020: Die Spiele des Tages

In den heutigen Halbfinal-Begegnungen treffen die beiden Sieger der Hauptrundengruppen, Spanien und Norwegen, auf die Zweitplatzierten der Parallellgruppen. Dies sind Slowenien und Kroatien.

Termin Runde Team A Team B 24. Januar, 18 Uhr Halbfinale Norwegen Kroatien 24. Januar, 20.30 Uhr Halbfinale Spanien Slowenien

Handball-EM: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Beide Halbfinal-Spiele der Handball-WM sind kostenlos zu sehen. Während die Partie zwischen Norwegen und Kroatien lediglich beim Streamingportal sportdeutschland.tv verfolgt werden kann, überträgt Eurosport die Begegnung zwischen Spanien und Slowenien.

Mit einem DAZN-Abo habt Ihr im Eurosport-Channel Zugriff auf das komplette Eurosport-Programm und könnt somit beim Spiel der Spanier live dabei sein.

Ihr habt die Möglichkeit, den Streamingdienst für einen Monat kostenlos zu testen. Anschließend kostet ein DAZN-Abonnement 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo.

© getty

Handball-EM 2020: Die Halbfinal-Spiele heute im LIVE-TICKER

Auch ohne Bewegtbild könnt Ihr alles über die Endphase der Handball-EM erfahren. Neben den deutschen Spielen werden auch die Halbfinal-Partien sowie das Endspiel von SPOX ausführlich getickert.

Hier geht's zum Spiel Spanien gegen Slowenien.

Hier findet Ihr die Partie Norwegen gegen Kroatien.

Handball-EM: Die Hauptrundengruppen im Überblick

Das DHB-Team hatte nach der unglücklichen 24:25-Niederlage gegen Kroatien keine realistische Chance mehr auf den Halbfinaleinzug, schloss die Hauptrunde aber mit zwei Siegen gegen Österreich und Tschechien ab und trifft somit am Samstag im Spiel um Platz fünf auf Portugal.

Hauptrundengruppe I:

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 5 4 1 0 153:127 26 9 2 Kroatien 5 4 1 0 127:113 14 9 3 Deutschland 5 3 0 2 141:125 16 6 4 Österreich 5 1 1 3 139:156 -17 3 5 Weißrussland 5 1 1 3 138:160 -22 3 6 Tschechien 5 0 0 5 100:113 -13 0

Hauptrundengruppe II:

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Norwegen 5 5 0 0 157:135 22 10 2 Slowenien 5 3 0 2 138:132 6 6 3 Portugal 5 2 0 3 148:142 6 4 4 Schweden 5 2 0 3 120:122 -2 4 5 Ungarn 5 2 0 3 126:140 -14 4 6 Island 5 1 0 4 126:142 -16 2

Handball-EM 2020: Die Austragungsorte

Mit Österreich, Norwegen und Schweden findet die Handball-EM erstmals in drei Ländern statt. Die entscheidenden Spiele gehen allesamt in der Tele2-Arena in Stockholm über die Bühne.