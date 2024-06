"Es fühlt sich großartig an": Sohn von Tiger Woods qualifiziert sich für erstes USGA-Event

Die USGA ist die nationale Golf-Organisation der USA und richtet unter anderem die US Open aus.

"Es fühlt sich großartig an", sagte Charlie bei NBC. Vom 22. bis 27. Juli wird er bei den US-amerikanischen Juniorenmeisterschaften im Oakland Hills Country Club in Bloomfield Hills/Michigan an den Start gehen.

Charlie war der einzige Spieler, der die 18 Löcher unter Par abgeschlossen hatte. "Putten war meine größte Stärke", sagte er und wird nun auf den Spuren seines prominenten Vaters wandeln.

Tiger hatte bei seiner ersten Teilnahme 1990 mit 14 Jahren das Halbfinale erreicht und in den nächsten drei Jahren jeweils den US-Juniorentitel geholt. Anschließend stieg er zum Superstar auf.