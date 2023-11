In der 2. Bundesliga stehen sich heute der Hamburger SV und Eintracht Braunschweig gegenüber. SPOX tickert die Begegnung live mit.

HSV - Eintracht Braunschweig 0:0 Tore - Aufstellung HSV Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Ramos, Ambrosius, Muheim - Meffert, Pherai, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé Aufstellung Eintracht Braunschweig R. Hoffmann - Ivanov, Decarli, Bicakcic - Rittmüller, Nikolaou, Donkor, Kaufmann, Helgason - Krüger, Gomez Gelbe Karten -

HSV vs. Eintracht Braunschweig: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:0

16. Gerade über die rechte Seite wird der HSV immer aktiver. Benes versucht es mal mit einem Dribbling, scheitert jedoch am clever verteidigenden Donkor.

14. Das Leder läuft gut durch die Reihen der Hamburger. Doch der BTSV zeigt bislang keine Schwächen in der Rückwärtsbewegung und kann so die Hausherren gut vom eigenen Sechzehner fern halten.

11. Im Gegenzug der HSV. Eine Flanke von links legt Jatta am zweiten Pfosten per Kopf zurück in die Mitte. Dort aber ist Bicakcic hellwach und kann das Leder aus der Gefahrenzone klären.

10. Und erstmals kommen die Braunschweiger gefährlich vor den gegnerischen Kasten. Donkor macht über die linke Seite Druck und kann das Leder an der Grundlinie angekommen, an den zweiten Pfosten flanken. Dort kommt Rittmüller angerauscht und nimmt die Kugel aus gut 12 Metern per Dropkick direkt. Der Ball rauscht allerdings weit am Kasten der Hamburger vorbei.

8. In der Defensive formieren die Braunschweiger eine Fünferkette, die sich geschlossen vor dem eigenen Sechzehner aufreiht. Noch suchen die Hamburger nach einer Lücke, um diesen Abwehrverbund zu knacken.

5. Über die rechte Seite ein erster Vorstoß des HSV. Pherai dringt bis zur Grundlinie durch, findet mit der Hereingabe jedoch keinen Abnehmer.

3. Es ist klar zu erkennen, dass der HSV direkt um Spielkontrolle bemüht ist. Doch auch die Braunschweiger agieren durchaus aktiv in den ersten Zweikämpfen.

HSV vs. Eintracht Braunschweig: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Anpfiff 1. Halbzeit

1. Der Ball rollt in Hamburg - auf gehts!