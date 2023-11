Nordderby in der 2. Bundesliga! Tabellenführer FC St. Pauli trifft auf Hansa Rostock. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Der noch ungeschlagene Tabellenführer FC St. Pauli will seine Serie am heutigen Samstag, den 25. November, fortsetzen, Hansa Rostock hat jedoch etwas dagegen. Die beiden Mannschaften stehen sich im Nordderby im Rostocker Ostseestadion gegenüber. Das Spiel ist für 13 Uhr angesetzt.

Hansa Rostock vs. St. Pauli heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Nachdem die Übertragungsrechte aller Begegnungen der 2. Bundesliga der Pay-TV-Sender Sky besitzt, ist das Duell zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli auch dort auffindbar - nicht nur im TV, sondern auch im Livestream. Einige Spiele der zweithöchsten deutschen Spielklasse werden in der laufenden Saison auch im Free-TV angeboten, jedoch nicht Rostock gegen St. Pauli. Stattdessen müsst Ihr den Sender Sky Sport Bundesliga 3 (HD) aufsuchen. Dort startet eine halbe Stunde vor Anpfiff die Präsentation der Vorberichte, danach übernimmt Kommentator Hannes Herrmann die Übertragung.

Das Nordduell ist nicht das einzige Spiel, das heute in der 2. Bundesliga steigt. Zur selben Uhrzeit finden folgende Partien statt: SV Elversberg vs. SC Paderborn und VfL Osnabrück vs. 1. FC Magdeburg. Aus diesem Grund hat sich Sky gedacht, eine Konferenz anzubieten, die alle drei Spiele abdeckt. Diesbezüglich müsst Ihr Sky Sport Bundesliga 2 (HD) anmachen.

Des Weiteren sind das Einzelspiel und die Konferenz auch im Livestream zu sehen. Ihr könnt sie mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW aufrufen.

Hansa Rostock vs. St. Pauli heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Wir bei SPOX beschreiben das Spielgeschenen in Form eines Livetickers für Euch mit.

Hier geht es zum Spiel Rostock vs. St. Pauli.

Hansa Rostock vs. St. Pauli heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Hansa Rostock vs. FC St. Pauli

Hansa Rostock vs. FC St. Pauli Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 14

14 Datum: 25. November 2023

25. November 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Ostseestadion (Rostock)

Ostseestadion (Rostock) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Hansa Rostock vs. St. Pauli heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Rostock: Kolke - van der Werff, David, Roßbach, Rossipal - Dressel, Vasiliadis - Pröger, Fröling, C. Kinsombi - Junior Brumado

Kolke - van der Werff, David, Roßbach, Rossipal - Dressel, Vasiliadis - Pröger, Fröling, C. Kinsombi - Junior Brumado St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Treu - Metcalfe, J. Eggestein, Afolayan

