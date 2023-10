Hertha BSC empfängt den SC Paderborn. Wer das Duell in der 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der 11. Spieltag der 2. Bundesliga wird am heutigen Samstag, den 28. Oktober, mit vier weiteren Partien fortgesetzt. In einer davon treten die beiden Mittelfeldklubs Hertha BSC und SC Paderborn gegeneinander an. Gespielt wird im Berliner Olympiastadion, wo ab 13 Uhr der Ball rollt.

Während die Hertha weiterhin durch die Saison strauchelt, hat sich Paderborn nach schwachem Saisonstart wieder gefangen.

Hertha BSC vs. SC Paderborn heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Sky besitzt die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga ist daher heute auch für die Übertragung des Spiels zwischen Hertha BSC und dem SC Paderborn verantwortlich. Der Sender, den Ihr diesbezüglich anmachen müsst, trägt den Namen Sky Sport Bundesliga 4 (HD). Dort wird das Einzelspiel ab 12.30 Uhr angeboten und danach von Sven Schröter kommentiert.

Nachdem parallel zu Hertha vs. Paderborn zwei weitere Zweitligaspiele stattfinden - FC Schalke 04 vs. Hannover 96 und FC St. Pauli vs. Karlsruher SC - ist Sky auch mit einer Konferenz zur Stelle. Diese ist ab 12.30 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Top Event abrufbar.

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz - die 2. Bundesliga ist auch im Livestream von Sky zu sehen. Um auf diesen zugreifen zu können, gibt es zwei Optionen: einerseits das SkyGo-Abonnement, andererseits den Streamingdienst WOW.

Hertha BSC vs. SC Paderborn heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

SPOX tickert das Duell live mit, so dass auch die, die keinen Zugriff auf das Angebot von Sky haben, nichts vom Geschehen in der Hauptstadt verpassen.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen Hertha BSC und dem SC Paderborn.

Hertha BSC vs. SC Paderborn heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Ernst - Kenny, Leistner, M. Dardai, Karbownik - Zeefuik, Bouchalakis - Winkler, Reese - Prevljak - Tabakovic

SC Paderborn: Huth - Ma. Schuster, D. Kinsombi, Tob. Müller, M. Hoffmeier - Hansen - Obermair, Muslija - Klaas, Grimaldi, Bilbija

Hertha BSC vs. SC Paderborn heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Hertha BSC vs. SC Paderborn

Hertha BSC vs. SC Paderborn Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 11

11 Datum: 28. Oktober 2023

28. Oktober 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Olympiastadion (Berlin)

Olympiastadion (Berlin) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 11. Spieltag