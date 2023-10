Nürnberg vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Drei Spiele stehen zum Abschluss des 8. Spieltags heute noch an, unter anderem empfängt der 1. FC Nürnberg den 1. FC Magdeburg. Ihr habt Fragen zur Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker? Wir liefern Antworten!

Am heutigen Sonntag geht es zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Magdeburg zur Sache. Als Spielstätte dient das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, der Anstoß ist - wie bei allen Sonntagsspielen der 2. Bundesliga - um 13.30 Uhr.

Der FCN ist seit drei Spielen ungeschlagen, neben einem Sieg im Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim spielte er zweimal unentschieden. Etwas schlechter läuft es bei den Gästen aus Magdeburg: Hier stehen ebenfalls zwei Remis zu Buche, allerdings kassierten sie eine Niederlage gegen den FC Schalke 04.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Nürnberg vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Wo Ihr die 2. Bundesliga sehen könnt, ist schnell erklärt: Sky hat nämlich die Exklusivrechte am Wettbewerb, nur das Topspiel am Samstag gibt es zusätzlich bei Sport1. Die Zweitligakonferenz läuft auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1, das Einzelspiel findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1. Eine halbe Stunde vor dem Spiel startet dort jeweils der Countdown.

Der Pay-TV-Sender streamt sein Programm natürlich auch wie gewohnt, und zwar über SkyGo und WOW. Beide Plattformen sind nur mit einem Abo zugänglich.

Dieses könnt Ihr Euch sparen, wenn Ihr zu OneFootball greift. Dort kann man die Partie einzeln buchen.

© getty Der 1. FC Magdeburg ist heute in Nürnberg zu Gast.

2. Bundesliga: Nürnberg vs. 1. FC Magdeburg heute im Liveticker

Ihr möchtet die Begegnung lieber in Schriftform verfolgen? Dann klickt Euch doch einfach in unseren Liveticker rein, so verpasst Ihr keine Aktion!

Hier geht's zum Liveticker der Partie 1. FC Nürnberg vs. 1. FC Magdeburg.

2. Bundesliga, Nürnberg vs. 1. FC Magdeburg: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Nürnberg: Mathenia - Gyamerah, Marquez, Horn, Handwerker - Flick - Castrop, Uzun - Goller, Okunuki - Schleimer

1. FC Magdeburg: Reimann - Piccini, Gnaka, Heber - Bockhorn, Condé, Krempicki, Bell Bell - Ceka, Schuler, Atik

Nürnberg vs. 1. FC Magdeburg heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: Nürnberg vs. 1. FC Magdeburg

Nürnberg vs. 1. FC Magdeburg Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 8

8 Datum: 1. Oktober 2023

1. Oktober 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Max-Morlock-Stadion, Nürnberg TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga, 8. Spieltag: Die aktuelle Tabelle