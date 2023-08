Schalke 04 vs. 1. FC Kaiserslautern heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Spieltag geht es in der 2. Bundesliga heute zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Kaiserslautern zur Sache. Alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker gibt's hier.

Topspiel der 2. Bundesliga, der FC Schalke 04 trifft auf den 1. FC Kaiserslautern. Wie immer geht es am heutigen Samstagabend um 20.30 Uhr los, gespielt wird in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Am ersten Spieltag sind die Knappen beim Hamburger SV unter die Räder gekommen, 3:5 verloren sie in der Hansestadt - zu diesem frühen Zeitpunkt nimmt S04 damit den 16. Rang ein. Für den FCK lief es nur unwesentlich besser, er hat sich mit einem Torverhältnis von 1:2 auf Platz 13 eingeordnet.

Aber läuft das Spiel auch im TV und Livestream? Das verrät SPOX.

Schalke 04 vs. 1. FC Kaiserslautern heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im TV und Livestream

Es gibt zahlreiche Wege, das Duell zwischen Schalke und Lautern heute zu sehen - und sogar eine kostenlose: Sport1 zeigt nämlich die Topspiele der 2. Bundesliga im TV und Stream, so also auch das heutige. Die Vorberichte beginnen bereits eine Stunde vor dem Anpfiff, einschalten könnt Ihr sowohl im TV als auch auf sport1.de.

Alle Partien der 2. Bundesliga findet Ihr zudem auf Sky. Das Topspiel des 2. Spieltags läuft auf Sky Sport Bundesliga (UHD) und Sky Sport Top Event, auch hier geht es früher los: um 20 Uhr. Als Kommentator ist Stefan Hempel im Einsatz. Online findet Ihr das Programm via SkyGo und WOW.

Alternativ kann das Einzelspiel auch auf OneFootball gebucht werden.

© getty Der FC Schalke unterlag am ersten Spieltag 3:5 gegen den Hamburger SV.

Schalke 04 vs. 1. FC Kaiserslautern heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im TV Liveticker

Keine Zeit oder Lust, das gesamte Spiel in Farbe zu verfolgen? Dann klickt Euch in unseren Liveticker rein, damit verpasst Ihr keine Aktion!

Hier geht's zum Liveticker des Spiels Schalke 04 vs. 1. FC Kaiserslautern.

Schalke 04 vs. 1. FC Kaiserslautern heute live, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04 : M. Müller - Brunner, Baumgartl, M. Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Drexler, Ouedraogo - Karaman, Terodde, T. Mohr

: M. Müller - Brunner, Baumgartl, M. Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Drexler, Ouedraogo - Karaman, Terodde, T. Mohr 1. FC Kaiserslautern: Luthe - Elvedi, Niehues, Tomiak - J. Zimmer, Raschl, Ritter, Puchacz - Opoku, Redondo - Boyd

Schalke 04 vs. 1. FC Kaiserslautern heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

