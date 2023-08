In der 2. Bundesliga ruht am Wochenende der Ball. SPOX verrät den Grund für die Pause in der Meisterschaft.

Die 2. Bundesliga war von den obersten drei deutschen Spielklassen die erste, die mit der Meisterschaft begann. Seit dem Eröffnungsspiel am 28. Juli sind zwei volle Spieltage beendet, an diesem Wochenende wird der Spielbetrieb jedoch unterbrochen.

2. Bundesliga heute live? Darum finden am Wochenende keine Spiele statt

Zwar wird auf den Plätzen der Zweitligisten am Wochenende nicht um Meisterschaftspunkte gekämpft, das heißt jedoch nicht, dass die 18 Klubs tatenlos rumstehen. Sie sind nämlich alle - bis auf den SV Wehen Wiesbaden, der erst im September dran ist - für die erste Runde des DFB-Pokals im Einsatz. Der Grund, warum in der 2. Bundesliga der Ball ruht, ist also der Pokal.

Der Großteil der Erstrundenspiele wird in den kommenden Tagen bestritten (11. bis 14. August), neben der 2. Bundesliga stoppt logischerweise auch die bereits in die Saison gestartete 3. Liga ihren Betrieb.

Lange müssen die Fans jedoch nicht warten, bis es in der 2. Bundesliga weitergeht. Bereits am Wochenende darauf wird wieder gespielt. Am 18. August stehen sich um 18.30 Uhr zum einen der 1. FC Kaiserslautern und der SV Elversberg und zum anderen der SV Wehen Wiesbaden und der Karlsruher SC gegenüber.

DFB-Pokal: Die Spiele der 1. Runde im Überblick