Nationalspieler Marcel Halstenberg kehrt von RB Leipzig zu Hannover 96 zurück

Von der Champions League in die zweite Liga: Nationalspieler Marcel Halstenberg verlässt den DFB-Pokalsieger RB Leipzig und kehrt zu seinem Jugendverein Hannover 96 zurück.

Wie der Zweitligist am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 31 Jahre alte Linksverteidiger einen Vertrag bis 2025 bei den Niedersachsen. Laut Medienberichten soll sich die Ablösesumme im sechsstelligen Bereich befinden.

"Bei mir ist die berühmte Floskel tatsächlich wahr: Ich habe als kleiner Junge wirklich in 96-Bettwäsche geschlafen. Bei Hannover 96 habe ich fast meine gesamte Jugend verbracht und meine Familie und mein Freundeskreis sind hier fest verwurzelt", sagte Halstenberg, der 2011 die zweiten Mannschaft Hannovers in Richtung Reserve von Borussia Dortmund verlassen hatte: "Ich hatte immer den großen Wunsch, in meiner Karriere wieder für meinen Heimatklub zu spielen."

Bedanken wolle sich Halstenberg bei den Verantwortlichen in Leipzig, "dass man meinen Wunsch ernst genommen und dazu beigetragen hat, dass der Transfer so realisiert werden konnte". Der Nationalspieler soll erstmals am Samstag im Testspiel gegen den spanischen Klub FC Villarreal im 96-Dress auflaufen.

Halstenberg für Deutschland noch bei der EM 2021 dabei

Halstenberg war im Sommer 2015 vom FC St. Pauli nach Leipzig gewechselt. Er bestritt insgesamt 240 Pflichtspiele für die Sachsen und gewann in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils den DFB-Pokal. Für die Nationalmannschaft stand der Verteidiger in bislang neun Partien auf dem Platz, 2021 war er Teil des deutschen EM-Kaders.

© imago images

Vor der offiziellen Bestätigung seines Wechsels hatte Halstenberg bereits beim Trainingsauftakt der Leipziger Nationalspieler gefehlt. Neuzugang Lois Openda, der vom RC Lens gekommen war, kommt erst am Mittwochabend in Leipzig an und reist am Donnerstag mit dem Team ins Trainingslager nach Südtirol. Auch Stürmer Alexander Sörloth, zuletzt an Real Sociedad aus San Sebastian ausgeliehen, ist noch nicht bei der Mannschaft und soll in den kommenden Tagen nachkommen.