RB Leipzig: Marcel Halstenberg hat sich angeblich verpokert - BVB-Interesse abgekühlt

Marcel Halstenberg scheint sich verpokert zu haben. Nach kicker-Informationen gibt es kein neues Angebot von RB Leipzig, auch das angebliche Interesse von Borussia Dortmund sei abgekühlt.

Der Vertrag des 29-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Halstenberg soll eine Gehaltserhöhung fordern, die von Vereinsseite aus abgelehnt wurde. Der Nationalspieler hatte laut dem kicker gehofft, ein verbessertes Angebot zu bekommen. Die Leipziger wollen Halstenberg allerdings kein solches unterbreiten.

Der BVB hatte Interesse bekundet, die Gespräche verliefen allerdings "ergebnislos". Die Borussia würde demnach nur einen Transfer forcieren, wenn Nico Schulz verkauft werden könnte.

EM-Fahrer Halstenberg spielte in der vergangenen Saison nur einen untergeordnete Rolle, zudem wurde er aus Leistungsgründen von der linken Abwehrseite in die Mitte gezogen. Mit Josko Gvardiol, Mohamed Simakan, Willi Orban und Lukas Klostermann haben die Bullen bereits vier Innenverteidiger im Kader, zudem kann auch Nordi Mukiele in der Mitte spielen.

Marcel Halstenberg: Leistungsdaten 20/21