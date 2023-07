Generalprobe für die SpVgg Greuther Fürth, kurz vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga geht es heute gegen den FC Liverpool. Wir versorgen Euch mit den wichtigsten Infos rund um das Spiel und seine Übertragung im TV und Livestream.

Schon bald geht es in der 2. Bundesliga wieder zur Sache, aber zunächst wartet ein letzter Härtetest: Jürgen Klopps FC Liverpool. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit - zumindest vor Ort - wird am heutigen Montag, den 24. Juli, in der Villinger MS Technologie Arena gespielt. Anstoß ist um 13 Uhr.

Fünf Vorbereitungsspiele haben die Fürther bereits absolviert. Drei davon konnten sie deutlich gewinnen, dem gegenüber steht je eine Niederlage und ein Remis. Für die Gäste aus England ist es erst der zweite Test, am vergangenen Mittwoch sind sie mit einem 4:2 über den Karlsruher SC in die Saison gestartet.

So viel zu den Rahmenbedingungen, aber nun zur Frage, wo das Ganze gezeigt wird. Free-TV? Livestream? Liveticker? Wir klären auf.

© imago images Greuther Fürth trifft im letzten Testspiel der Vorbereitung auf den FC Liverpool.

SpVgg Greuther Fürth vs. FC Liverpool heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream

Der Test zwischen der Spielvereinigung und den Reds wird heute live ausgestrahlt, und zwar beim Pay-TV-Sender Sky. Auf dem Kanal Sky Sport News könnt Ihr kurz vor dem Spiel einschalten - allerdings ist dieser anders als früher nicht mehr gratis empfangbar.

Die Gratisoption gibt's dafür online. Während SkyGo und WOW kostenpflichtig sind, könnt Ihr den Stream über skysport.de einfach so empfangen.

SpVgg Greuther Fürth vs. FC Liverpool: Die Übertragung im Free-TV und Livestream - Liveticker bei SPOX

Zum heutigen Testspiel haben wir leider keinen Liveticker, dafür dürft Ihr Euch auf andere Events freuen. Klickt Euch einfach in unseren Kalender:

Hier geht's zur Übersicht.

SpVgg Greuther Fürth vs. FC Liverpool heute live: Wichtigste Infos

Spiel : SpVgg Greuther Fürth vs. FC Liverpool

: SpVgg Greuther Fürth vs. FC Liverpool Datum : 24. Juli 2023

: 24. Juli 2023 Uhrzeit : 13 Uhr

: 13 Uhr Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel TV-Übertragung : Sky

: Livestream: SkyGo, WOW, skysport.de (kostenlos)

