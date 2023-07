Dynamo Dresden vs. FSV Zwickau heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream

Dynamo Dresden testet heute gegen den sächsischen Drittliga-Absteiger FSV Zwickau. Alle Informationen zur Übertragung im Free-TV und Livestream liefert Euch SPOX.

Nach Dynamos Testspielkracher bei Slavia Prag als die Dresdner mit mindestens 4000 Fans in die tschechische Hauptstadt pilgerten, steht nun ein Sachsen-Derby mit Viertligisten FSV Zwickau an.

Die Westsachsen sind in ihrer Saison-Vorbereitung ein kleines bisschen weiter als die SGD, da die Regionalliga Nordost schon Ende diesen Monats beginnt, während die dritte Liga eine Woche später an den Start gehen wird. Zwickau trifft am ersten Spieltag auf den BFC Dynamo und Dresden empfängt den Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld.

Das Testspiel startet um 15:00 Uhr und ist ein Zeichen der Fan-Freundschaft beider Vereine. Weil Zwickau nach Abstieg knapp bei Kasse ist, will Dynamo ihnen mit dieser Partie finanziell etwas helfen.

Dynamo: Wo läuft das Testspiel von Dresden gegen Zwickau heute live? Übertragung im Free-TV und Livestream

Das Derby wird leider nicht im Free-TV ausgestrahlt. Im Livestream ist die Partie hingegen auf dem YouTube-Kanal von Dynamo Dresden zu finden.

Hier geht es zum Kanal.

Dynamo Dresden vs. FSV Zwickau: Die Daten zur Partie

Spiel: FSV Zwickau vs. Dynamo Dresden

FSV Zwickau vs. Dynamo Dresden Datum: 22.Juli 2023

22.Juli 2023 Uhrzeit: 15:00 Uhr

15:00 Uhr Wettbewerb: Testspiel

Testspiel TV-Übertragung: keine

keine Livestream: Dynamo Dresden auf YouTube

