Der Hamburger SV kämpft wieder einmal um den Aufstieg in die Bundesliga. SPOX zeigt Euch, wie es die Rothosen schaffen können.

Wie es von Jahr zu Jahr üblich ist, befindet sich der Hamburger SV auch in dieser Saison mitten im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga. Seit dem Abstieg in der Spielzeit 2017/18 war der HSV noch nie schlechter als Vierter in der 2. Bundesliga und wird es auch diesmal nicht sein.

Stattdessen haben die Norddeutschen ziemlich sicher bereits den dritten Platz, den Relegationsplatz, auf dem sie nach 32 Spieltagen verweilen, in der Tasche. Der Vorsprung auf den Vierten SC Paderborn beträgt zwei Spiele vor Schluss bereits sechs Zähler.

Obwohl der HSV also jedes Mal ganz oben mitspielte, gelang es bislang noch nie, den direkten Aufstieg zu fixieren. Lediglich über die Relegation schnupperte man kurzzeitig an der Bundesliga, scheiterte jedoch stets.

2. Bundesliga: Das obere Tabellendrittel nach 32 Spieltagen

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Darmstadt 98 32 49:29 20 64 2. Heidenheim 32 63:34 29 61 3. Hamburger SV 32 67:44 23 60 4. Paderborn 32 66:41 25 54 5. St. Pauli 32 50:35 15 54 6. Fortuna Düsseldorf 32 54:40 14 54

© imago images Schafft der HSV endlich den Sprung in die Bundesliga?

HSV: So steigt der Hamburger SV in die Bundesliga auf

Nachdem die beiden Mannschaften, die in der Tabelle vor dem HSV liegen - der SV Darmstadt 98 und der 1. FC Heidenheim -, am vergangenen Spieltag patzten, stehen die Chancen auf den direkten Aufstieg gar nicht einmal so schlecht. Dafür muss der HSV jedoch auf Punktverluste von Darmstadt oder Heidenheim in den nächsten Wochen hoffen.

Der HSV steigt in die Bundesliga auf, wenn er...

die Spiele gegen die SpVgg Greuther Fürth und den SV Sandhausen gewinnt und Heidenheim zumindest einmal unentschieden spielt oder beide Spiele verliert.

die Spiele gegen die SpVgg Greuther Fürth und den SV Sandhausen gewinnt und Darmstadt beide Begegnungen verliert oder eines davon verliert und einmal unentschieden spielt.

Fürth und Sandhausen bezwingt, Darmstadt jedoch zwei Unentschieden erzielt, wobei der HSV in diesem Fall die bessere Tordifferenz hätte.

eines der Spiele gewinnt und zudem ein Unentschieden holt, während Heidenheim zweimal unentschieden spielt oder eine der Partien verliert und sich in der anderen die Punkte teilt.

eines der Duelle für sich entscheidet, das zweite verliert, Heidenheim jedoch keine Punkte oder zwei Zähler durch Unentschieden holt. Wobei der HSV in diesem Fall eine Tordifferenz von 6 aufholen müsste.

zweimal unentschieden spielt und Heidenheim beide Spiele verliert.

2. Bundesliga: Die Restprogramme der Top 3