Der HSV gastiert heute am 34. Spieltag der 2. Bundesliga beim SV Sandhausen. SPOX verfolgt das gesamte Spiel für Euch hier im Liveticker.

Am 34. Zweitligaspieltag trifft der SV Sandhausen am heutigen Nachmittag auf den HSV. Gelingt den Hamburgern heute der direkte Aufstieg in die Bundesliga? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

SV Sandhausen vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der HSV kämpft am letzten Zweitligaspieltag noch um den direkten Aufstieg in die Bundesliga. Einen Zähler liegt das Team von Tim Walter aktuell hinter den zweitplatzierten Heidenheimern, die Hamburger sind heute also auf Schützenhilfe angewiesen. Der SV Sandhausen steht vor dem 34. Spieltag schon als Absteiger fest, mit 28 Punkten liegen die heutigen Gastgeber auf dem 18. Tabellenrang. Erledigt der HSV in Sandhausen seine Hausaufgaben und wahrt sich damit die Chancen auf den direkten Aufstieg?

Vor Beginn: Die Zweitligapartie am 34. Spieltag wird um 15.30 Uhr im BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem SV Sandhausen und dem HSV.

© getty Gelingt dem Team von Tim Walter heute noch der direkte Aufstieg in die Bundesliga?

SV Sandhausen vs. HSV: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SV Sandhausen: Drewes - Ajdini, Dumic, Höhn, Okoroji - Bachmann, El-Zein, Sicker - C. Kinsombi, Ganda - Evina

Drewes - Ajdini, Dumic, Höhn, Okoroji - Bachmann, El-Zein, Sicker - C. Kinsombi, Ganda - Evina HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Kittel, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Dompé

SV Sandhausen vs. HSV: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge zeigt Sky das Duell zwischen dem SV Sandhausen und dem HSV im Pay-TV auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) ab 15.20 Uhr. In der Konferenz seht Ihr die Partie alternativ auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event. Die Konferenz auf Sky startet heute um 14.30 Uhr.

Im Livestream seht Ihr das Zweitligaspiel zwischen dem SV Sandhausen und dem HSV als Sky-Kunden auf WOW und in der Sky-Go-App. OneFootball bietet die Begegnung zudem als Einzelstream an.

2. Bundesliga, 34. Spieltag: Die Tabelle