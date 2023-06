Der VfB Stuttgart empfängt heute den Hamburger SV zum Hinspiel der Bundesliga-Relegation. SPOX tickert die Partie live mit.

Der VfB Stuttgart und der Hamburger SV streiten um das letzte verbliebene Bundesligaticket für die kommende Saison. Heute geht es mit dem Hinspiel los. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

VfB Stuttgart vs. HSV: Relegation zur Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für die meisten deutschen Erst- und Zweitligisten ist die kräftezehrende Saison zu Ende. Nicht jedoch für Stuttgart und Hamburg. Sie treffen nämlich in zwei Relegationsspielen gegeneinander an, um auszumachen, wer das 18. Ticket für die kommende Bundesliga-Saison bekommt. In den vergangenen zehn Jahren gewann der Bundesligist neunmal die Relegation. Einzig Union Berlin schaffte es 2018/19, den Erstligisten zu bezwingen. Der Gegner der Eisernen damals: der VfB Stuttgart.

Vor Beginn: Um 20.45 Uhr geht das Duell in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Hinspiel in der Bundesliga-Relegation zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV.

© getty Tim Walter will mit dem HSV in die Bundesliga.

VfB Stuttgart vs. HSV: Relegation zur Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky überträgt das Duell sowohl im Pay-TV als auch im Livestream, auf den Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW zugreifen könnt.

Weiters bietet auch Sat.1 zum Hinspiel eine Übertragung an - im Free-TV und im Livestream bei ran.de, sat1.de und JOYN+. Auch OneFootball ist für Stuttgart vs. Hamburg live im Einsatz.

Bundesliga Relegation: Die Termine