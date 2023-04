In der 2. Bundesliga trifft der HSV am heutigen Abend auf den FC St. Pauli. Das Stadtderby am 29. Spieltag könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Der HSV empfängt am 29. Spieltag der 2. Bundesliga den FC St. Pauli. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, welches Team das Derby für sich entscheiden kann.

HSV vs. FC St. Pauli: Vor Beginn Tore - Aufstellung HSV Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Dompé Aufstellung St. Pauli Vasilj - Medic, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Aremu, Paqarada - Afolayan, Daschner, Hartel Gelbe Karten -

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

HSV vs. FC St. Pauli: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

HSV vs. FC St. Pauli: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Aber nun ein paar Infos zum Spiel selbst, die Aufstellungen sind da! So gehen die beiden Teams in die Partie:

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Dompé

Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Dompé St. Pauli: Vasilj - Medic, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Aremu, Paqarada - Afolayan, Daschner, Hartel

Vor Beginn: Während der Fanmarsch des HSV von viel Polizei, Rauchschwaden und Parolen geprägt war, ging es bei den Gäste-Anhängern nicht ganz so "friedlich" vonstatten. Nur 27 Minuten nach dem offiziellen Start stoppte die Polizei den Pauli-Fanmarsch. Trotz wiederholter Mahnungen hatte es Vermummungen und Pyrotechnik gegeben. 20 Minuten später beruhigte sich das Geschehen wieder, weshalb der Gang zum Stadion fortgeführt werden konnte.

Vor Beginn: Kurze Zeit später dann der erste große Aufreger! Unbekannte griffen die Pauli-Fankneipe "Jolly Roger" gegenüber des Millerntorstadions mit Buttersäure an. Die Feuerwehr entsorgte die stinkende Flüssigkeit kurze Zeit später.

Vor Beginn: Traditionell ist schon mehrere Stunden vor Anpfiff jede Menge geboten. Los ging es mit einer vergleichsweise harmlosen Aktion der Pauli-Fans am Vormittag, die die Bronze-Statue von Uwe Seelers Fuß vor dem Volksparkstadion mit einem Vereinssticker überklebt hatten. Die Polizei Hamburg war schon um diese Uhrzeit mit einem Großaufgebot in der ganzen Stadt vertreten.

Vor Beginn: Mit 53 Zählern liegt der HSV aktuell auf den dritten Tabellenrang und befindet sich damit mitten drin im Aufstiegsrennen. Am vergangenen Spieltag musste der Hamburger SV jedoch Federn lassen. Findet der HSV heute in die Erfolgsspur zurück oder sichert sich der FC St. Pauli wie im Hinspiel den Derbysieg?

Vor Beginn: Die Begegnung am 29. Spieltag der 2. Bundesliga wird heute um 18.30 Uhr angepfiffen. Als Austragungsort des Stadtderbys dient das Volksparkstadion in Hamburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli.

© getty Das Hinspiel gewann der FC St. Pauli gegen den HSV mit 3:0.

HSV vs. FC St. Pauli: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Die Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Dompé

Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Dompé St. Pauli: Vasilj - Medic, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Aremu, Paqarada - Afolayan, Daschner, Hartel

HSV vs. FC St. Pauli: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im Pay-TV überträgt Sky das Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli heute live ab 18.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event und ab 18.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD). Alle Sky-Kunden sehen die Partie zudem ab 18.15 Uhr auf Sky Sport News (HD). In der Konferenz könnt Ihr das Duell heute auf Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) verfolgen.

Den Livestream des Pay-TV-Senders seht Ihr am Abend auf WOW und in der Sky-Go-App. Sky bietet Euch darüber hinaus die Option das Spiel zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli im kostenlosen Livestream auf Youtube zu sehen.

OneFootball überträgt das Derby in der 2. Bundesliga ebenfalls im Livestream. Dort könnt Ihr die Partie als Einzelstream erwerben.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

2. Bundesliga, 29. Spieltag - Die Tabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Darmstadt 98 28 43:23 20 58 2. Heidenheim 28 56:31 25 54 3. Hamburger SV 28 54:35 19 53 4. Fortuna Düsseldorf 28 48:36 12 47 5. St. Pauli 28 42:30 12 47 6. Paderborn 28 54:34 20 46 7. Kaiserslautern 28 43:37 6 43 8. Holstein Kiel 28 48:46 2 40 9. Karlsruher SC 28 47:44 3 39 10. Greuther Fürth 28 39:41 -2 36 11. Hannover 96 28 37:43 -6 34 12. Eintracht Braunschweig 28 34:45 -11 32 13. Magdeburg 28 37:49 -12 32 14. Nürnberg 28 24:41 -17 30 15. Arminia Bielefeld 28 43:49 -6 29 16. Jahn Regensburg 28 28:45 -17 27 17. Hansa Rostock 28 23:46 -23 25 18. Sandhausen 28 29:54 -25 24