2. Bundesliga: Heidenheim wieder Zweiter - Paderborn kann Aufstieg abhaken

Der 1. FC Heidenheim hat sich in der 2. Bundesliga wieder auf einen direkten Aufstiegsplatz geschossen. Dank eines 3:0 (1:0) gegen Holstein Kiel eroberte der FCH Rang zwei vom Hamburger SV zurück, der diesen durch ein 4:3 im Hamburg-Derby gegen den FC St. Pauli am Freitag übernommen hatte.

Ein frühes Kopfballtor von Kapitän Patrick Mainka (2.), Top-Torjäger Tim Kleindienst (68.) und Assist-König Jan-Niklas Beste (75.) per Foulelfmeter entschieden die Partie vor 12.026 Zuschauern. Durch den Erfolg stellte Heidenheim sein Punktekonto auf 57, ein Zähler vor dem HSV und vier hinter Tabellenführer Darmstadt 98.

Heidenheim begann stürmisch und erspielte sich schnell die ersten zwei Ecken, die zweite schlug Beste auf Mainka, der zur Führung einköpfte. In der Folge beruhigte sich das Spiel, Kiel kontrollierte das Geschehen, ohne sich jedoch im ersten Durchgang klare Chancen zu erarbeiten.

Auch in der zweiten Halbzeit machte Kiel das Spiel, den ersten Abschluss hatte aber wieder Heidenheim. Einen starken Schuss von Beste lenkte Robin Himmelmann noch über sein Tor (66.). Kurz darauf verwertete Kleindienst eine Flanke von Marnon Busch zu seinem 22. Saisontor.

Dann ging die Partie für die Störche dahin, nach Foul des eingewechselten Kwasi Wriedt traf Beste vom Punkt zur Entscheidung.

2. Bundesliga: Paderborn kann Aufstieg abhaken

Der SC Paderborn hat seine wohl letzte Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga hingegen leichtfertig verspielt. Die Ostwestfalen kamen trotz einer 2:0-Führung bei Schlusslicht SV Sandhausen nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus und haben nun neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Florent Muslija (19.) und Maximilian Rohr (27.) trafen für die Gäste, die seit fünf Auswärtsspielen auf einen Sieg warten. Kemal Ademi (31.) und Franck Evina (48.) retteten den Gastgebern immerhin einen Zähler. Sandhausen bleibt in diesem Jahr zu Hause allerdings sieglos und hat drei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang.

Paderborn dominierte vor 3806 Zuschauern und ging durch einen traumhaften Freistoß von Muslija in Führung. Der auffällige Offensivspieler bereitete auch den Treffer von Rohr sehenswert vor. Ademi verkürzte mit dem ersten Torschuss des Außenseiters.

Nach dem Ausgleich durch Evina vergab Paderborn einige gute Möglichkeiten für den Sieg.

2. Bundesliga: Regensburg verpasst Befreiungsschlag

Im Abstiegskampf verpasste Jahn Regensburg einen Befreiungsschlag. Gegen den 1. FC Kaiserslautern kam der SSV am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus und blieb im vierten Spiel in Folge ohne Sieg. Regensburg steckt mit 28 Punkten tief im Tabellenkeller. Kaiserslautern (44) ist gefestigt in oberen Hälfte. Regensburg beendete das Spiel nach der Roten Karte für Benedikt Saller (74.) in Unterzahl.

In einer ausgeglichenen Begegnung zeigte Regensburg die richtige Einstellung. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic agierte aufmerksam in den Zweikämpfen und hatte durch Sarpreet Singh (30.) die beste Chance der ersten Halbzeit.

Höhepunkte blieben vor 14.668 Zuschauern jedoch auch nach der Pause Mangelware. Beide Teams neutralisierten sich über weite Phasen im Mittelfeld. Regensburg war dabei die aktivere Mannschaft. Der Aufwind des SSV wurde durch Sallers Aussetzer allerdings ausgebremst.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle