Arminia Bielefeld vs. SV Wehen Wiesbaden, Relegation zur 2. Bundesliga: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Für fast alle Mannschaften ist die Saison 2022/23 vorbei, Arminia Bielefeld und der SV Wehen Wiesbaden müssen aber noch in der Relegation zur 2. Bundesliga ran. Alle Infos zum Datum, den Terminen sowie der Übertragung im TV und Livestream findet Ihr hier.

Die Saison 2022/23 ist Geschichte, allerdings stellt bei ein paar Teams noch die Frage, in welcher Liga sie nach der Sommerpause spielen werden. Kann Arminia Bielefeld in der Relegation die Klasse halten, oder werden die Ostwestfalen in der 2. Bundesliga vom SV Wehen Wiesbaden abgelöst?

In der Vergangenheit sorgten die Relegationsspiele der 2. Liga oft für Dramatik und boten zahlreiche denkwürdige Momente. So erinnern sich viele Fußballfans sicher noch an das Relegationsduell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Ingolstadt im Jahr 2020, als der Nürnberger Fabian Schleusener in der Nachspielzeit das entscheidende Tor zum Klassenerhalt erzielte.

Aber wo und wann werden die Partien in diesem Jahr stattfinden? Das klärt dieser Artikel!

2. Bundesliga, Relegation 2023: Datum, Termine

Die Arminia hätte am letzte Spieltag noch die Chance gehabt, sich zu retten, kassierte beim 1. FC Magdeburg allerdings eine 0:4-Packung. Für den SV Wehen Wiesbaden verlief das Saisonfinale besonders dramatisch: als der Aufstieg in Liga zwei bereits so gut wie feststand, drehte im Fernduell der VfL Osnabrück noch sein Spiel und schob sich mit einem Treffer mehr in der Tordifferenz an Wiesbaden vorbei auf den letzten verbliebenen Aufstiegsrang.

Hier seht Ihr, wann die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga stattfinden werden:

Datum Uhrzeit Heim Gast Fr., 2. Juni 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden Arminia Bielefeld Di., 6. Juni 20.45 Uhr Arminia Bielefeld SV Wehen Wiesbaden

Übrigens: Die Relegationsspiele zwischen den ersten beiden Ligen werden jeweils einen Tag früher ausgetragen.

© getty Der SV Wehen Wiesbaden verpasste den direkten Aufstieg am letzten Spieltag.

Relegation zur 2. Bundesliga, Arminia Bielefeld vs. SV Wehen Wiesbaden: Übertragung im TV und Livestream

Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es an dieser Stelle tolle Nachrichten: Die Relegationsspiele werden allesamt im Free-TV und im kostenlosen Stream verfügbar sein. Hin- und Rückspiel der Relegation 2023 werden beide auf Sat.1 zu sehen sein. Ab 20.15 Uhr flimmern die ersten Vorberichte über den Bildschirm, Matthias Opdenhövel ist als Moderator im Einsatz, an seiner Seite ist Experte Markus Babbel. Wer kommentieren wird, steht noch nicht fest.

Auch eine kostenfreie Übertragung im Livestream wird es zu den Relegationsspielen der 2. Bundesliga geben. Hier habt Ihr sogar die Wahl, denn: sowohl auf der Plattform JOYN als auch auf der Website ran.de wird das Duell gezeigt.

Relegation zur 2. Bundesliga, Arminia Bielefeld vs. SV Wehen Wiesbaden: Der Liveticker von SPOX

Bei SPOX lassen wir Euch selbstredend auch nicht auf dem Trockenen sitzen. Klickt Euch einfach in unseren Kalender, da werden die Liveticker zur Relegation in den kommenden Tagen ergänzt.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Relegation zur 2. Bundesliga, Arminia Bielefeld vs. SV Wehen Wiesbaden: Wichtigste Infos

Event: 2. Bundesliga, Relegation

2. Bundesliga, Relegation Duell: Arminia Bielefeld vs. SV Wehen Wiesbaden

Arminia Bielefeld vs. SV Wehen Wiesbaden Datum: 2. Juni (Hinspiel in Wiesbaden), 6. Juni (Rückspiel in Bielefeld)

2. Juni (Hinspiel in Wiesbaden), 6. Juni (Rückspiel in Bielefeld) Start: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Übertragung im TV: Sat.1

Übertragung im Livestream: ran.de, JOYN

Übertragung im Liveticker: SPOX

2. Bundesliga, Relegation 2023: Die vergangenen Duelle