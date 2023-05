VfB Stuttgart vs. HSV, Relegation zur Bundesliga: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Die Saison 2022/23 ist fast Geschichte, nur eines muss in Sachen Bundesliga noch geklärt werden: Wird der VfB Stuttgart in Deutschlands höchster Spielklasse bleiben, oder kann der HSV aus der 2. Bundesliga aufsteigen? Alle Infos zur Relegation und ihrer Übertragung im TV und Livestream gibt's hier.

Nach 34 Spieltagen ist das Saisonende noch nicht gekommen - im Gegenteil. Für zwei Mannschaften geht es dann erst so richtig los: der VfB Stuttgart und der HSV müssen in der Relegation ran.

Seit der Spielzeit 2008/09 stehen sich nach Beendigung der regulären Saison das drittletzte Team der 1. Bundesliga und das drittbeste Team der 2. Bundesliga gegenüber. Nach zwei Partien, in denen jedes Team jeweils ein Heimspiel bestreiten durfte, steht fest, wer in der darauffolgenden Saison die erste respektive zweite Spielklasse komplettiert. Der Gesamtsieger des Duells ist von nun an erstklassig, der Verlierer zweitklassig.

Die Relegationsspiele in diesem Jahr kommen sogar mit einer besonderen Änderung: die jahrelang geltende Auswärtstorregelung, die in der Vergangenheit zuhauf zum Einsatz kam, wurde abgeschafft. Haben beide Mannschaften nach zweimal 90 Minuten also die gleiche Anzahl an Toren geschossen - unabhängig davon, in wessen Stadion diese erzielt wurden - geht das Duell in die Verlängerung und möglicherweise sogar ins Elfmeterschießen.

VfB Stuttgart vs. HSV, Relegation zur Bundesliga: Datum, Termine

Die Rahmentermine für den weiteren Verlauf der Saison 2022/23 hat die DFL bereits im Januar bekanntgegeben. Nachdem dem VfB Stuttgart ein 1:1 am letzten Spieltag nicht gereicht hat und der HSV in einem dramatischen Fernduell mit dem 1. FC Heidenheim den direkten Aufstieg knapp verpasst hat, stehen nun auch die Teams fest. Hier sind die Termine:

Datum Uhrzeit Heim Gast Do., 1. Juni 20.45 Uhr VfB Stuttgart Hamburger SV Mo., 5. Juni 20.45 Uhr Hamburger SV VfB Stuttgart

VfB Stuttgart vs. HSV, Relegation zur Bundesliga: Übertragung im TV und Livestream

Wenn Ihr die Relegation live und in Farbe sehen möchtet, dürft Ihr Euch freuen: Beide Partien zwischen dem VfB Stuttgart und dem HSV werden nämlich im Free-TV gezeigt, und zwar von Sat.1. Die Übertragung startet jeweils um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Markus Babbel werden vor Ort sein - wer aus dem Trio Wolff-Christoph Fuss, Andrea Kaiser und Matthias Killing kommentiert, steht noch nicht fest.

Der Sender bietet überdies Livestreams über zwei Plattformen an: die Website ran.de zum einen und die Plattform JOYN zum anderen.

VfB Stuttgart vs. HSV, Relegation zur Bundesliga: Der Liveticker von SPOX

Auch bei SPOX begleiten wir beide Partien im Liveticker, sodass Ihr keine Aktion verpassen müsst. Klickt Euch einfach in unseren Kalender rein, dort werden die Ticker dann gelistet sein:

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

VfB Stuttgart vs. HSV, Relegation zur Bundesliga: Die wichtigsten Infos

Event: Bundesliga, Relegation

Bundesliga, Relegation Duell: VfB Stuttgart vs. Hamburger SV

VfB Stuttgart vs. Hamburger SV Datum: 1. Juni (Hinspiel in Stuttgart), 5. Juni (Rückspiel in Hamburg)

1. Juni (Hinspiel in Stuttgart), 5. Juni (Rückspiel in Hamburg) Start: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Übertragung im TV: Sat.1

Übertragung im Livestream: ran.de, JOYN

Übertragung im Liveticker: SPOX

