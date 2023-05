VfL Osnabrück vs. BVB II: 3. Liga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Der VfL Osnabrück steht im heutigen letzten Drittligaspiel der Reservemannschaft von Borussia Dortmund gegenüber. Hier könnt Ihr beim Spiel live mit dabei sein.

Der VfL Osnabrück kämpft um den Aufstieg in die 2. Bundesliga und kann dieses Ziel heute gegen Borussia Dortmund II erreichen. Allerdings darf Verfolger Wehen Wiesbaden nicht zu hoch gewinnen. SPOX tickert Osnabrück vs. BVB II live mit.

VfL Osnabrück vs. BVB II - Vor Beginn Tore Aufstellung Osnabrück Kühn - Traoré, Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - L. Kunze, S. Köhler, Tesche - Simakala, Engelhardt, Niemann Aufstellung BVB II Lotka - Özkan, Collins, Dams, Guille Bueno - Papadopoulos, Pfanne, Njinmah, Eberwein, Michel - Tattermusch Gelbe Karten Osnabrück : -

: - BVB II: -

Vor Beginn: Osnabrück kann heute den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen, muss aber auch auf die Ergebnisse in den Parallelspielen achten. Mit einem Sieg über BVB II würden die Niedersachsen die Saison im schlimmsten Fall auf dem Relegationsplatz beenden. Die Lila-Weißen liegen zwar auf Rang drei, weil der Tabellenzweite SC Freiburg II jedoch nicht aufsteigen darf, rückt Stand jetzt Osnabrück nach. Ausruhen dürfen sich die Hausherren auf keinen Fall, mit nur einem Tor weniger und der gleichen Anzahl an Punkten wartet der SV Wehen Wiesbaden dahinter nur auf einen Patzer der Osnabrücker.

Vor Beginn: Die Partie des 38. Spieltags wird um 13.30 Uhr angepfiffen. Gespielt wird an der Bremer Brücke in Osnabrück.

© getty Schafft der VfL Osnabrück den Aufstieg?

Mehrere Optionen stehen heute zur Verfügung, um bei Osnabrück gegen BVB II live mit dabei zu sein: Magenta Sport, OneFootball und NDR.

Für Magenta Sport wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, OneFootball verlangt eine einmalige Zahlung für das Einzelspiel. Einzig der NDR liefert eine Free-TV-Übertragung.

