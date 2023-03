KSC vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 24. Spieltags treffen in der 2. Bundesliga heute der KSC und der HSV aufeinander. Wir versorgen Euch mit allen nötigen Informationen zum Spiel und seiner Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Drei Spiele werden in der 2. Bundesliga am heutigen Sonntag noch ausgetragen, unter anderem zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV. Gespielt wird im BBBank Wildpark in Karlsruhe, los geht es dort um 13.30 Uhr.

Beide Mannschaften befinden sich aktuell in Topform: beide sind seit sieben Spielen ungeschlagen, dabei hat der KSC sechs Partien und der HSV fünf Partien gewonnen. Es dürfte also spannend werden, vor allem in Anbetracht des Hinspiels. Dort setzten sich die Hamburger hauchdünn mit 1:0 durch.

Nun gibt es vor allem eine wichtige Frage zu klären: Wo könnt Ihr KSC vs. HSV heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Das erfahrt Ihr hier!

KSC vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die 2. Bundesliga ist in dieser Saison bei einem Sender beheimatet, und das ist Sky. Auf Sky Sport Bundesliga 2 könnt Ihr für das Einzelspiel einschalten, die Konferenz läuft auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga und SkySportBundesliga1. Um 13 Uhr starten die Vorberichte zur Partie, Klaus Veltman kommentiert.

Auch Livestreams des Ganzen stehen wie gewohnt zur Verfügung. Diese bietet der Pay-TV-Sender via SkyGo oder WOW an - beide Optionen sind allerdings wie schon die Übertragung im Fernsehen kostenpflichtig.

Möchtet Ihr lieber kein Abonnement abschließen, könnt Ihr auch zu OneFootball greifen. Dieser ermöglicht gegen eine einmalige Gebühr den Zugriff auf die Sky-Übertragung.

© getty Im Hinspiel setzte sich der HSV 1:0 durch.

KSC vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Liveticker

Wenn Ihr die Partie nicht live und in Farbe sehen könnt, schaut einfach bei SPOX vorbei. Wir tickern sie nämlich live mit - genau übrigens wie alle weiteren Begegnungen des Tages (hier geht's zur Übersicht)!

Hier geht's zum Liveticker des Spiels KSC vs. HSV.

2. Bundeliga, KSC vs. HSV: Voraussichtliche Aufstellungen

KSC: Gersbeck - S. Jung, Kobald, M. Franke, Heise - Gondorf, Jensen - Nebel, Wanitzek - Kaufmann, Schleusener

© getty Der HSV ist in der 2. Bundesliga aktuell auf Aufstiegskurs.

2. Bundeliga, KSC vs. HSV: Wichtigste Infos

Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 24. Spieltag

24. Spieltag Begegnung: Karlsruher SC vs. Hamburger SV

Karlsruher SC vs. Hamburger SV Datum: Samstag, 11. März

Samstag, 11. März Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 24. Spieltag