SpVgg Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Frankenderby in der 2. Bundesliga! Die SpVgg Greuther Fürth empfängt am 19. Spieltag den 1. FC Nürnberg. Hier bekommt Ihr gezeigt, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Das am längsten ausgetragene Derby im deutschen Fußball geht in die nächste Runde. Die SpVgg Greuther Fürth und der 1. FC Nürnberg bestreiten am heutigen Samstag (4. Dezember) das 270. Frankenderby. Die Partie des 19. Zweitligaspieltags geht um 20.30 Uhr über die Bühne. Als Spielstätte dient der Sportpark Ronhof I Thomas Sommer in Fürth.

Die Situation der beiden Mannschaften aus Bayern ähneln sich sehr. Die Fürther haben nach 18 Spielen 20 Zähler auf dem Konto, der Club liegt bei 19 Punkten, die Abstiegsränge sind also nicht weit entfernt. Beide haben außerdem zuletzt verloren: Nürnberg musste sich dem FC St. Pauli 0:1 geschlagen geben, während Fürth 1:2 gegen Holstein Kiel verlor.

SpVgg Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Ihr wollt das Frankenderby heute live und in voller Länge verfolgen? Dann habt Ihr mehrere Möglichkeiten. Im Free-TV wird die Partie von Sport1 übertragen. Um 19.30 Uhr starten die Vorberichte, die von Ruth Hofmann moderiert werden. Danach übernehmen Kommentator Oliver Forster und Experte Christian Wück. Im Anschluss an das Spiel folgt eine Analyse mit den wichtigsten Szenen. Sport1 überträgt die Partie auch im kostenlosen Livestream.

© getty Der FC Nürnberg misst sich am 19. Spieltag mit der SpVgg Greuther Fürth im Frankenderby.

Als Rechteinhaber der 2. Bundesliga kümmert sich auch Sky um die Übertragung des Derbys. Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) heißen die Kanäle, die Ihr diesbezüglich aufsuchen müsst. Stefan Hempel kommentiert dabei das Spielgeschehen.

Dies gilt auch für den Livestream, den Sky daneben anbietet. Mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW wird der Zugang zu diesem freigeschaltet.

Zu guter Letzt ist das Spiel für 3,99 Euro auch bei OneFootball zu sehen.

SpVgg Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX darf beim Derby natürlich nicht fehlen und bietet es in Form eines Livetickers ebenfalls an. Damit verpasst Ihr keine relevante Spielszene.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg.

SpVgg Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SpVgg Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg

SpVgg Greuther Fürth vs. 1. FC Nürnberg Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 19

19 Datum: 4. Februar 2023

4. Februar 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Sportpark Ronhof I Thomas Sommer, Fürth

Sportpark Ronhof I Thomas Sommer, Fürth TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 19. Spieltag