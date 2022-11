HSV vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV trifft heute in der 2. Bundesliga auf den SSV Jahn Regensburg. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

Im Rahmen des 15. Spieltags in der 2. Bundesliga finden am heutigen Sonntag, den 6. November, drei Spiele statt. Eine davon ist die zwischen dem Hamburger SV und dem SSV Jahn Regensburg. Die beiden Klubs stehen sich um 13.30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion gegenüber. Parallel dazu finden zwei weitere Partien statt: 1. FC Nürnberg vs. 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig vs. SpVgg Greuther Fürth.

Mit dem 3:2-Triumph über den SC Paderborn konnte der HSV die Niederlagenserie am vergangenen Wochenende schnell wieder beenden, nachdem man in den Wochen davor sowohl gegen den Stadtrivalen FC St. Pauli als auch gegen den SC Magdeburg den Kürzeren gezogen hatte. Was die Tabelle betrifft, spielen die Rothosen aber weiterhin ganz oben mit, der Gegner aus Regensburg befindet sich dagegen im Mittelfeld.

© getty Laszlo Benes erzielte den Siegtreffer für den HSV beim 3:2-Sieg gegen den SC Paderborn.

HSV vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wenn es um die Übertragung der zweithöchsten deutschen Spielklasse geht, ist in dieser Saison eine Antwort immer die richtige: Sky. Beim Pay-TV-Sender liegen nämlich die Rechte an der kompletten Spielzeit. Die Übertragung zum Einzelspiel wird auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) gezeigt. Die Konferenz, die auch die beiden Parallelspiele beinhaltet, ist bei Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga Top Event zu sehen.

Was Sky im Pay-TV überträgt, wird auch im Livestream gezeigt. Diesen könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW aufrufen. Beide Varianten sind kostenpflichtig.

Die Bundesliga live erleben: Jetzt WOW streamen.

Auch bei OneFootball wird die Partie im Livestream gezeigt, auch dafür muss gezahlt werden - jedoch nicht in Form eines Abos, sondern in Form einer einmaligen Zahlung in Höhe von 3,99 Euro.

HSV vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX bietet eine weitere Möglichkeit, HSV vs. Jahn Regensburg heute live zu verfolgen. Auf der Website wird die Partie nämlich live getickert. Dies gilt auch für die Parallelspiele und für die Sonntagskonferenz.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem HSV und Jahn Regensburg.

Hier geht es zum Liveticker der Sonntagskonferenz.

HSV vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Hamburger SV vs. Jahn Regensburg

Hamburger SV vs. Jahn Regensburg Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 15

15 Datum: 6. November 2022

6. November 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

HSV vs. Jahn Regensburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Kittel, Glatzel, Dompé

Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Kittel, Glatzel, Dompé Regensburg: Stojanovic - Faber, Thalhammer, Elvedi, Günther - Idrizi, Viet - Mees, Caliskaner, Makridis - Albers

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle