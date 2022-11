Der HSV duelliert sich heute am 15. Spieltag mit Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga. Die gesamte Partie begleiten wir hier für Euch im Liveticker.

Jahn Regensburg gastiert am 15. Spieltag der 2. Bundesliga beim HSV. Rückt der HSV heute mit einem Sieg gegen die Regensburger wieder dicht am den Spitzenreiter SV Darmstadt 98 ran? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

HSV vs. Jahn Regensburg: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vier Punkte trennen den HSV und den Spitzenreiter der 2. Liga, den SV Darmstadt 98, aktuell in der Tabelle. Bis auf einen Zähler kann der HSV am heutigen Tag also wieder an die Darmstädter heranrücken. Jahn Regensburg dagegen liegt im Mittelfeld der Tabelle, am vergangenen Spieltag verlor das Team von Mersad Selimbegovic zudem gegen Hansa Rostock mit 0:3. Kann Jahn Regensburg heute gegen den HSV zurückschlagen?

Vor Beginn: Das Duell am 15. Spieltag der 2. Bundesliga beginnt heute um 13.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem HSV und Jahn Regensburg.

HSV vs. Jahn Regensburg: 2. Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Kittel, Glatzel, Dompé

Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Kittel, Glatzel, Dompé Jahn Regensburg: Stojanovic - Faber, Thalhammer, Elvedi, Günther - Idrizi, Viet - Mees, Caliskaner, Makridis - Albers

HSV vs. Jahn Regensburg: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im TV zeigt Sky am heutigen Mittag die Partie zwischen dem HSV und Jahn Regensburg live auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Top Event seht Ihr die Begegnung alternativ in der Konferenz. Die Übertragung startet um 13.00 Uhr.

Im Livestream überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Duell zwischen dem HSV und Jahn Regensburg heute mit der Sky-Go-App und dem Angebot von WOW. Auf OneFootball könnt Ihr zudem den Livestream von Sky ganz ohne Abo live erleben.

