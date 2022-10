HSV, News und Gerüchte: Top-Torjäger Robert Glatzel rechtzeitig fit für Derby gegen FC St. Pauli

Der Hamburger SV kann im Stadtderby gegen den FC St. Pauli am Freitag wieder auf Stürmer Robert Glatzel zurückgreifen. Der DFB hat Top-Schiedsrichter Deniz Aytekin für den Kracher der 2. Liga angesetzt. Außerdem: HSV-Fans treffen sich zum Fanmarsch gen Millerntor. Aktuelle News und Gerüchte zu den Rothosen.

HSV, News: Robert Glatzel fit für Duell gegen St. Pauli

HSV-Stürmer Robert Glatzel ist nach Rückenproblemen wieder zurück im Training. Das berichtet die Bild. Am Dienstagnachmittag musste der 28-Jährige noch eine Einheit aufgrund von Schmerzen aus dem Spiel gegen Kaiserslautern abbrechen - und das ausgerechnet vor dem Stadtderby gegen St. Pauli.

Vor dem Duell gegen den Erzrivalen kann HSV-Trainer Tim Walter aber personell wieder aus dem Vollen schöpfen. "Es sind alle fit, alle haben trainiert", erklärte der 46-Jährige.

Neben Stürmer Glatzel trainierten auch die zuvor verletzten Jean-Luc Dompé (Bänderanriss) und Torhüter Daniel Heuer Fernandes (Magen-Darm-Grippe) wieder mit dem Team. "Wenn sie fit sind, können sie spielen. Warten wir mal ab, wer spielt. Die Auswahl ist groß", sagte Walter.

© getty Der Hamburger SV ist aktuell Tabellenführer.

HSV, News: Alle Infos vor dem Stadtderby gegen St. Pauli

Beim 108. Stadtderby geht es wieder darum, wer die Nummer eins in Hamburg ist. Der FC St. Pauli, aktuell auf Rang 14, will dem Tabellenführer der zweiten Bundesliga die Vormachtstellung in Hamburg streitig machen.

Dementsprechend motiviert ging es beim Training der Kiezkicker zu. "Es ist Feuer in den Einheiten", erzählte St.Pauli-Trainer Timo Schultz. "Wenn ich meine Spieler beobachte, wie sie miteinander umgehen, dann spüre ich Entschlossenheit und Vorfreude."

Gegen den Tabellenführer, der aus den letzten fünf Spielen 13 Punkte geholt hat, wird sich St. Pauli strecken müssen. "Die Jungs wissen, was gefragt ist und was unsere Fans sehen wollen. Sie wollen ein offenes Visier, Zweikämpfe und eine Mannschaft sehen, die nach vorne spielt und das Spiel gewinnen will. Das werden wir an den Tag legen", betonte Schultz.

Beim FC St. Pauli melden sich gleich zwei angeschlagene Spieler zurück - Jackson Irvine (Kopfverletzung) und Leart Paqarada ( Muskelverletzung). Jedoch müssen die Kiezkicker auf Innenverteidiger David Nemeth verzichten. Der 21-jährige Österreicher muss wegen Adduktorenprobleme aussetzen.

Doch auch der Hamburger SV ist bereits in Derby-Stimmung. "Wir wollen einen Auswärtssieg daheim in Hamburg und das mit flammendem Herz und kühlem Kopf", sagte Trainer Tim Walther. "Es ist bekannt, dass Stadtduelle ihre eigenen Gesetze haben. Dennoch ist es so, dass wir Erster sind und dementsprechend wollen wir dorthin fahren und auftreten."

Die formstarken Rothosen fahren nicht nur als Spitzenreiter ans Millerntor, sondern sind auch seit sechs Spielen in Folge ohne Niederlage. Das große Ziel ist klar: Derbysieg und Aufstieg in die Bundesliga.

HSV, News: Deniz Aytekin pfeift Derby gegen St. Pauli

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund lautete das letzte Spiel von Schiedsrichter Deniz Aytekin. Der DFB entsendet den 44-Jährigen nun in die zweite Bundesliga zum Hamburger Top-Duell.

Das kommende Stadtderby ist nicht das erste für den erfahrenen DFB-Schiri. Bereits in der vergangenen Saison leitete er das Derby am Millerntor. Damals gewann St. Pauli mit 1:0. Aufreger: Aytekin zeigte dem HSV-Spieler Tim Leibold die Rote Karte.

© getty Deniz Aytekin pfiff bereits 2021 das Hamburg-Derby und zeigte damals Tim Leibold die Rote Karte.

HSV, News: Fan-Marsch zum Millerntor geplant

Gemeinsam wollen die Anhänger des Hamburger SV sich auf den Weg Richtung Millerntor machen. Um 14:30 Uhr starten die HSV-Fans am Altonaer Balkon. Die Anhänger vom FC St. Pauli versammeln sich ab 15 Uhr am Millerntor-Vorplatz.

Das Hamburg-Derby wird als Sicherheitsspiel eingestuft. Dementsprechend ist im Stadion kein Alkohol erlaubt. Die Trainer und Verantwortlichen hoffen trotz aller Rivalität und Brisanz auf ein friedliches Miteinander.

© getty Der Hamburger SV traf bereits 108. Mal auf den Stadtrivalen St.Pauli

FC St. Pauli gegen Hamburger SV - Voraussichtliche Aufstellungen:

FC St. Pauli: Vasilj - Saliakas, Fazliji, Medic, Paqarada - Smith, Aremu - Irvine, Hartel - Amenyido, Matanovic

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Benes - Dompé, Glatzel, Kittel

