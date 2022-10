St. Pauli vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die zwölfte Spielrunde in der 2. Bundesliga beginnt heute mit einem Derbykracher! Die beiden Hamburger Vereine FC St. Pauli und HSV stehen sich gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spektakel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Am heutigen Freitag, den 14. Oktober, steht in der 2. Bundesliga mit dem Hamburger Stadtderby ein ganz besonderes Spiel an. Der FC St. Pauli und der Hamburger SV eröffnen um 18.30 Uhr im Millerntor-Stadion, der Spielstätte des FC St. Pauli, in Hamburg den 12. Spieltag.

Während es in der vergangenen Saison stets ein Duell auf Augenhöhe war - St. Pauli gewann in der Hinrunde 3:2, der HSV dann in der Rückrunde mit 2:1, in der Endtabelle der Saison 2021/22 waren die beiden Rivalen ebenfalls nicht weit von einander entfernt (St. Pauli wurde Fünfter, der HSV schaffte es sogar auf den Relegationsplatz, verlor im Kampf um ein Bundesligaticket jedoch gegen Hertha BSC) -, sieht es in dieser Saison aktuell ein wenig anders aus. Der HSV führt die Tabelle nach elf Spieltagen an und ist bereits seit sechs Spielen ungeschlagen, die Kiezkicker hingegen haben im Moment Schwierigkeiten, Punkte zu sammeln - Platz 14.

St. Pauli vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Mit Sky und OneFootball bieten zwei Anbieter heute das Derby live und in voller Länge an. Sky zeigt das Spektakel um 18 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Toni Tomic heißt der Kommentator, der Euch dabei durch die 90 Minuten inklusive Nachspielzeit begleitet. Gemeinsam mit dem Parallelspiel ist St. Pauli vs. HSV auch im Rahmen der Freitagskonferenz zu sehen. Diese wird - ebenfalls um 18 Uhr - gleich auf drei Kanälen angeboten: auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Einzelspiel und Konferenz bietet der Pay-TV-Sender jedoch auch im kostenpflichtigen Livestream an, den Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder WOW aufrufen könnt.

Wer das Duell bei OneFootball schauen möchte, muss 3,99 Euro für die Übertragung bezahlen.

St. Pauli vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Eine andere Möglichkeit, das Stadtderby heute live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Wir beschreiben für Euch das Spielgeschehen im Minutentakt live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV.

St. Pauli vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Be gegnung: St. Pauli vs. Hamburger SV

St. Pauli vs. Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 12

12 Datum: 14. Oktober 2022

14. Oktober 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Millerntor-Stadion, (Hamburg-St. Pauli)

Millerntor-Stadion, (Hamburg-St. Pauli) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

