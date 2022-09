2. Liga, 7. Spieltag: Bielefeld schockt Darmstadt - Hannover baut Serie aus

Zum Abschluss des 7. Spieltags der 2. Liga verpasste Darmstadt 98 durch ein Gegentor in der Nachspielzeit den Sprung auf Platz 2. Hannover 96 setzte dagegen seine Siegesserie fort und hat Tuchfühlung zu den Spitzenteams aufgenommen.

Darmstadt 98 kam gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und bleibt somit auf Rang vier stecken. Der Hamburger SV und der 1. FC Heidenheim zogen durch Siege an den Lilien vorbei. Braydon Manu (8.) brachte Darmstadt in Führung, ehe Robin Hack (90.+4.) spät noch der Ausgleich gelang.

"Wir haben am Ende gut gekämpft und jeden Mut zusammengenommen", sagte Hack bei Sky. Darmstadts Philipp Tietz haderte: "Wir hätten sie laufen lassen und sich auskotzen lassen müssen."

Der schwach gestartete Bundesliga-Absteiger Bielefeld blieb auch im dritten Spiel unter Neu-Coach Daniel Scherning ungeschlagen. Dennoch steckt die Arminia weiter im Tabellenkeller fest.

Die Lilien erwischten vor 13.860 Zuschauern ohne ihren gelbgesperrten Kapitän Fabian Holland den besseren Start, Manu tunnelte Martin Fraisl mit dem ersten Abschluss. Quasi im Gegenzug leistete sich Bryan Lasme (9.) einen unglaublichen Fehlschuss, setzte den Ball bei leerem Tor aus zwei Metern an die Latte.

Auch sonst war die Arminia nun gut im Spiel. Oliver Hüsing (19.) scheiterte per Kopf an Marcel Schuhen, auf der Gegenseite vergab Marvin Mehlem (39.) allein vor dem Tor. Nach dem Wechsel erarbeitete sich Darmstadt leichte Vorteile, agierte im letzten Drittel aber oft zu ungenau.

Hannover 96: Vierter Sieg in Folge!

Die Aufholjagd geht weiter: Hannover gewann am siebten Spieltag mit 1:0 (1:0) bei Hansa Rostock und kletterte dank des vierten Sieges in Folge auf Platz fünf in der Tabelle.

Maximilian Beier (41., Foulelfmeter) traf für Hannover, die Rostocker um den starken Kai Pröger belohnten sich für ihre Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte nicht mehr. Hansa wartet nun schon seit über 18 Jahren auf einen Heimsieg gegen 96 und ist Tabellenelfter.

Hannover begann nach den Erfolgserlebnissen der vergangenen Wochen zum dritten Mal nacheinander unverändert und agierte schwungvoller, zielstrebiger, hatte einfach mehr vom Spiel. Nach einigen vergebenen Möglichkeiten traf dann Beier, der selbst gefoult worden war, vom Elfmeterpunkt.

Danach kam von Hannover aber nicht mehr viel, Zweikämpfe gingen verloren, die Pässe wurden ungenauer - und Rostock kam zu einigen guten Möglichkeiten. So blieb die Partie bis in die Schlussphase spannend.

1. FC Kaiserslautern: In der Fremde unbesiegt

Aufsteiger Kaiserslautern erspielte sich beim SV Sandhausen ein 0:0 und ist in der Fremde weiterhin ungeschlagen. Das Team von Trainer Dirk Schuster steht im oberen Tabellendrittel. Sandhausen, das den dritten Saisonsieg verpasste, bleibt in der unteren Hälfte.

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit taten sich beide Mannschaften vor 11.387 Zuschauern in ihren Offensivaktionen äußerst schwer. Der SVS hatte dabei Vorteile und suchte häufiger den Abschluss. Wirkliche Gefahr für das Tor von FCK-Schlussmann Andreas Luthe entstand aber kaum.

Nach dem Seitenwechsel wurde Kaiserslautern etwas aktiver. Chancen wie durch Sandhausens David Kinsombi (64.) und Alexander Schirow (80.) blieben jedoch Mangelware.

2. Liga: Tabelle nach dem 7. Spieltag