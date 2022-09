2. Liga: Später Schock für Greuther Fürth - Paderborn erobert Tabellenführung zurück

Der SC Paderborn hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga mit einem Arbeitssieg zurückerobert. Nach zum Teil derben Pleiten hat Jahn Regensburg die Talfahrt beendet. Die Negativserie der SpVgg Greuther Fürth hat sich saisonübergreifend auf 20 Spiele in Folge ohne Sieg verschärft.

Gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg setzten sich die Ostwestfalen nach langer Überzahl mühsam mit 1:0 (0:0) durch. Am Freitag war der 1. FC Heidenheim zunächst am SCP vorbeigezogen.

Der eingewechselte Marvin Pieringer (79.) traf für die Mannschaft von Lukas Kwasniok zum vierten Sieg im vierten Heimspiel. Magdeburg war nach Gelb-Rot gegen Jamie Lawrence (40.) dezimiert und konnte dem Druck der Gastgeber in der Schlussphase nicht mehr standhalten. Mit vier Punkten liegt das Team von Christian Titz auf einem Abstiegsplatz, Paderborn hat bereits zwölf Zähler mehr auf dem Konto.

"Nach dem Seitenwechsel haben wir eine andere Leistung gezeigt", sagte Pieringer am Sky-Mikrofon: "Wir haben immer weitergemacht, der erste Platz fühlt sich weiterhin gut an."

Die fünfmal sieglosen Magdeburger hielten vor 11.213 Zuschauern mehr als gut dagegen und ließen den offensivstarken SCP, der an den ersten sechs Spieltagen satte 20 Tore erzielt hatte, bis zum Seitenwechsel kaum ins Spiel kommen - mit Ausnahme einer Doppelchance von Florent Muslija, der in der 27. Minute gegen FCM-Torhüter Dominik Reimann vergab.

Der Platzverweis gegen Lawrence wegen wiederholten Foulspiels - bereits der zweite gegen die Bayern-Leihgabe in der laufenden Saison - brachte Paderborn klare Feldvorteile, die unter anderen Julian Justvan (50.) und Felix Platte (61.) aus besten Positionen nicht zur Führung nutzen konnten. Dann stach Joker Pieringer, bei seinem vierten Ligator der Saison war er im Nachsetzen zur Stelle.

Paderborn: Huth - Hoffmeier, Heuer, Rohr (76. Tachie) - Justvan, Schuster (65. Srbeny), Schallenberg, Obermair (76. Leipertz) - Conteh (65. Pieringer), Muslija (85. Mehlem) - Platte. - Trainer: Kwasniok

Huth - Hoffmeier, Heuer, Rohr (76. Tachie) - Justvan, Schuster (65. Srbeny), Schallenberg, Obermair (76. Leipertz) - Conteh (65. Pieringer), Muslija (85. Mehlem) - Platte. - Trainer: Kwasniok Magdeburg: Reimann - El Hankouri, Lawrence, Gnaka, Bell Bell - Müller (46. Bittroff) - Krempicki, Conde - Kwarteng (77. Brünker), Schuler (64. Scienza), Ito (46. Elfadli). - Trainer: Titz

Pauli: Metcalfe schockt Fürth kurz vor Schluss

Gegen den FC St. Pauli kamen die Fürther über ein 2:2 (0:1) nicht hinaus. Letztmals hatte das Kleeblatt, das die Rote Laterne des Tabellenletzten wieder abgeben konnte, in der Bundesliga gegen Hertha BSC gewonnen.

Marcel Hartel (19.) brachte die Hamburger in Führung. Branimir Hrgota (48.) glich für die Gastgeber aus. ein Eigentor von St. Paulis Kapitän Jackson Irvine (52.) sorgte für das 2:1 der Hausherren. Connor Metcalfe (85.) gelang das 2:2 für die Elf vom Millerntor.

St. Paulis Leart Paqarada hatte zuvor in der 72. Minute einen Foulelfmeter an die Unterkante der Latte gesetzt, der Ball sprang von dort vor die Torlinie. Schon eine Woche zuvor hatte Paqarada gegen Paderborn einen Strafstoß vergeben.

Armindo Sieb (20.) hatte unmittelbar im Gegenzug nach dem Gegentreffer zum 0:1 die Chance zum Ausgleich. Aber er scheiterte an St. Paulis Torwart Nikola Vasilj, der den Lupfer entschärfte.

Nach einer halben Stunde hätte St. Paulis Kapitän Jackson Irvine per Kopf auf 2:0 erhöhen können, doch ging der Ball nach einem Eckball an die Oberkante der Latte.

Fürth wirkte sehr verunsichert, es gab nur wenige zusammenhängende Aktionen. Die Gäste von der Elbe agierten viel zielstrebiger und gefährlicher. Lediglich die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig.

Mit Beginn der zweiten Hälfte kamen die Fürther viel couragierter aus der Kabine. Max Christiansen (47.) besaß per Kopf schon die Chance zum Ausgleich, doch Paqarada klärte auf der Linie. Dann trafen Hrgota und Irvine per Eigentor zu Fürther Führung. St. Pauli drängte auf den Ausgleich und wurde am Ende belohnt.

Fürth: Linde - Asta (90.+1 Mhamdi), Michalski, Haddadi, John - Raschl, Christiansen - Abiama (87. Pululu), Tillman - Hrgota, Sieb (76. Ache). - Trainer: Schneider

Linde - Asta (90.+1 Mhamdi), Michalski, Haddadi, John - Raschl, Christiansen - Abiama (87. Pululu), Tillman - Hrgota, Sieb (76. Ache). - Trainer: Schneider St. Pauli: Vasilj - Saliakas (46. Zander), Nemeth, Medic, Paqarada - Smith (79. Metcalfe) - Irvine, Hartel - Daschner (60. Matanovic) - Johannes Eggestein (89. Boukhalfa), Otto (60. Amenyido). - Trainer: Schultz

Regensburg erkämpft sich nach drei Pleiten Punkt

Die Oberpfälzer aus Regensburg kamen nach zuletzt drei Niederlagen in Folge im Heimspiel gegen Holstein Kiel durch das 0:0 wieder zu einem Punktgewinn.

Allerdings warten die Regensburger seit fünf Spielen auf einen Sieg. Nach zuletzt zehn Gegentoren in zwei Spielen agierte der SSV Jahn diesmal in der Defensive wesentlich stabiler und konnte die Gegentorflut stoppen.

Die ersten guten Chancen besaßen allerdings die Gäste. Der Österreicher Benedikt Pichler verfehlte per Kopf das Tor knapp (18.). Vier Minute später scheiterte Steven Skrzybski an Jahn-Torwart Dejan Stojanovic.

Die Regensburger kamen erst nach einer guten halben Stunde zu ihren ersten Gelegenheiten. Sie fanden nun besser ins Spiel, überbrückten schneller das Mittelfeld und konnten vor allem über die Außenpositionen ein ums andere Mal Gefahr heraufbeschwören.

Regensburg : Stojanovic - Elvedi, Breitkreuz, Kennedy - Caliskaner (82. Owusu), Idrizi (68. Gimber) - Faber, Makridis - Yildirim (68. Shipnoski), Albers (82. Saller), Mees (87. Vizinger). - Trainer: Selimbegovic

: Stojanovic - Elvedi, Breitkreuz, Kennedy - Caliskaner (82. Owusu), Idrizi (68. Gimber) - Faber, Makridis - Yildirim (68. Shipnoski), Albers (82. Saller), Mees (87. Vizinger). - Trainer: Selimbegovic Kiel: Dähne - Wahl, Erras, Lorenz - Becker (82. Korb), Marvin Schulz (82. Ignjovski), Reese - Mühling (71. Porath), Sander - Pichler (31. Wriedt), Skrzybski (82. Bartels). - Trainer: Rapp

2. Liga: Die aktuelle Tabelle nach den Samstagsspielen