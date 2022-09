Das Abendspiel am 9. Spieltag der 2. Bundesliga bestreiten heute der HSV und Fortuna Düsseldorf. Hier erhaltet Ihr alle Informationen zu der Übertragung der Partie und erfahrt wo Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das heutige Duell zwischen dem HSV und Fortuna Düsseldorf ist ein echtes Topspiel. In der 2. Bundesliga haben die beiden Teams einen guten Saisonstart hingelegt und befinden sich damit im oberen Drittel der Tabelle. Der HSV kann heute mit einem Sieg, zumindest vorübergehend, die Tabellenspitze erobern.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstagabend, den 18. September, gastiert Fortuna Düsseldorf am 9. Spieltag der 2. Bundesliga im Volksparkstadion beim HSV. Das Abendspiel wird heute um 20.30 Uhr angepfiffen.

Für den HSV läuft es sportlich aktuell. Drei Siege konnten die Hamburger in der Liga zuletzt holen, drei Punkte gab es unter anderem gegen den Angstgegner Holstein Kiel, gegen den der HSV im achten Anlauf endlich gewinnen konnte. Dem Tabellenführer SC Paderborn hängt der HSV in der Tabelle damit aktuell im Nacken, mit einem Sieg am heutigen Tag winkt Tabellenplatz eins.

Einfach werden die Gäste es Düsseldorf es dem HSV jedoch gewiss nicht machen. Die Fortuna kann nämlich selbst auf einen starken Saisonauftakt zurückblicken. Mit 14 Zählern befindet sich das Team von Ex-HSV-Coach Daniel Thioune nur vier Punkte hinter dem heutigen Gegner. Einen souveränen 3:1-Erfolg konnte Fortuna Düsseldorf am vergangenen Spieltag erzielen. Dass sich die heutigen Gäste gegen Topteam aus der 2. Liga jedoch etwas schwerer tun, zeigte die 1:2-Pleite am 6. Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé

HSV vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Gleich zwei TV-Sender zeigen am heutigen Abend das Duell zwischen dem HSV und Fortuna Düsseldorf live im TV. Zudem bieten sich Euch vier Möglichkeiten die Begegnung im Livestream zu sehen.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV überträgt Sport1 am heutigen Abend das Spiel zwischen dem HSV und Fortuna Düsseldorf. Der Sportsender beginnt seine Übertragung mit den Vorbericht zu der Partie um 19.30 Uhr. Die Sport1-Sendung moderiert am Abend Ruth Hofmann, Oliver Forster kommentiert das Spektakel und Martin Harnik fungiert als Experte.

Im Pay-TV könnt Ihr HSV vs. Fortuna Düsseldorf heute auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) ab 20.00 Uhr verfolgen. Ab 20.25 Uhr seht Ihr das Abendspiel am 9. Spieltag der 2. Bundesliga zudem auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event live und in voller Länge. Für den Pay-TV-Sender sitzt heute Stefan Hempel als Kommentator am Mikrofon.

© getty Robert Glatzel führt die Torschützenliste des HSV an. Kann er heute die Hamburger an die Tabellenspitze schießen?

HSV vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sport1 bietet einen kostenlosen Livestream seines Programms an. Mit diesem Livestream, den Ihr auf sport1.de findet, könnt Ihr die Begegnung zwischen dem HSV und Fortuna Düsseldorf auch live und vollumfänglich verfolgen.

Mit WOW und der Sky-GO-App könnt Ihr als Sky-Kunden auf gleich zwei Arten die Partie zwischen dem HSV und Fortuna Düsseldorf im Livestream sehen. Um den Livestream von Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Den Livestream von Sky könnt Ihr zu guter Letzt auch auf OneFootball verfolgen. Ohne Abo könnt Ihr dort die Partie als Einzelstream erleben.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 9. Spieltag, 2. Bundesliga

9. Spieltag, 2. Bundesliga Spiel: HSV vs. Fortuna Düsseldorf

HSV vs. Fortuna Düsseldorf Datum: 17. September

17. September Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg Übertragung im TV: Sport1, Sky

Übertragung im Livestream: Sport1, Sky, OneFootball

Übertragung im Liveticker: SPOX

HSV vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Hier bei SPOX könnt Ihr das Abendspiel der 2. Bundesliga zwischen dem HSV und Fortuna Düsseldorf in einem ausführlichen Liveticker verfolgen, wenn Ihr die Partie nicht live im TV oder Livestream sehen könnt. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

