KSC vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Karlsruher SC trifft heute in der 2. Bundesliga auf den 1. FC Magdeburg. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie des 2. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Karlsruher SC ist am vergangenen Wochenende katastrophal in die neue Saison gestartet. Vom SC Paderborn wurde man mit 5:0 deklassiert. Nun soll am heutigen Sonntag, den 24. Juli, ein besseres Ergebnis her. Es geht gegen einen Klub, der ebenfalls sein Auftaktspiel verloren hat (1:2 gegen Fortuna Düsseldorf), gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Die Partie wird um 13.30 Uhr angepfiffen und im BBBank Wildpark in Karlsruhe ausgetragen.

KSC vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Duell zwischen dem KSC und Magdeburg heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat zwei Möglichkeiten.

KSC vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Pay-TV

Sky überträgt die Begegnung als Rechteinhaber der 2. Bundesliga natürlich live im Pay-TV. Das Einzelspiel läuft auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 4 (HD), Beginn der Übertragung ist um 13 Uhr, Christian Straßburger übernimmt dafür die Rolle des Kommentatoren.

Doch das ist noch nicht alles, Ihr könnt KSC vs. Magdeburg zudem auch im Rahmen der Sonntagskonferenz schauen. Die wird nämlich um 13 Uhr auf folgenden Sendern ausgestrahlt: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga Top Event (HD).

© getty Der 1. FC Magdeburg ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet.

KSC vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im Livestream

Was es bei Sky im Pay-TV zu sehen gibt, wird auch im Livestream angeboten - also sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz. Um den Livestream freischalten zu können, benötigt Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW - beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

Außerdem bietet auch OneFootball die Möglichkeit, KSC gegen Magdeburg im Livestream zu sehen. Dort könnt Ihr die Übertragung zum Spiel für 3,99 Euro kaufen.

KSC vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

Alle, die keinen Zugriff auf das Angebot von Sky und OneFootball haben, können die Partie auf eine andere Art und Weise mitverfolgen: nämlich im Liveticker von SPOX.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Magdeburg.

KSC vs. 1. FC Magdeburg, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Karlsruher SC vs. 1. FC Magdeburg

Karlsruher SC vs. 1. FC Magdeburg Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 2

2 Datum: 24. Juli 2022

24. Juli 2022 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: BBBank Wildpark, Karlsruhe

BBBank Wildpark, Karlsruhe TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

